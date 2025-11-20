泰博打壓工會、懷孕歧視！工會諷洪申翰跪舔資方

台灣大學勞工社等學生團體20日赴勞動部抗議，諷刺勞動部長洪申翰跪舔資方，並稱會發起「協尋部長」行動。（林良齊攝）

上市公司泰博涉打壓工會、懷孕歧視！泰博科技公司原本要求移工要有無償勞動服務、罰款，移工近日因而組成工會要求公司改善，未料公司卻變本加勵打壓，如把申請會務假的移工記為曠職等，台灣大學勞工社等學生團體20日赴勞動部抗議，諷刺勞動部長洪申翰跪舔資方，並稱會發起「協尋部長」行動。

依泰博公司原本規定，若移工違反公司的「外籍同仁人事管理要領」，就會遭到包含無償勞動服務、各式罰款甚至遣送回國等懲處，女工一直以來都是競競業業、為生計、為家庭而不斷忍耐，但公司卻變本加厲，透過琳瑯滿目且不合理的規則來懲處女工。如懷孕歧視、要求工會解散、期滿續約買工費等。

廣告 廣告

自主工聯秘書張仲方表示，泰博工會向勞動部陳情後，公司卻變本加厲記申請會務假工會幹部曠職、不續聘工會幹部等，更要求工會解散，勞動部卻要勞工透過1955申訴、申請裁決，但等到裁決出來後勞工可能都被遣返，痛批勞動部擺爛、裝睡叫不醒。

台大勞工社長陳昶安說，洪申翰號稱是保護勞權的勞長，但至今依舊神隱規避不願回應，勞工卻可能等不到裁決就被遣返，若洪申翰怠職、跪舔資方、裝睡叫不醒，會繼續協尋部長，要求部長直接面對訴求。

泰博工會代表Bev指出，泰博原本承諾會繼續聘僱，但現在卻一邊不續聘工會幹部、一邊持續引進新移工，完完全全就是赤裸裸地打壓工會，勞動部卻未能保護移工，勞工拒絕接受官僚及沉默做為回應，呼籲勞部應先保障勞工權利，先暫停允許泰博引進移工並限制對外投資。

勞動部官員僅說，已要求地方政府依法查處，若有違反勞動法令將依法裁處，至於不准會務假等屬打壓工會作為，待工會提出裁決申請後，將最快速的作為。

記者致電泰博公司詢問相關回應，公司人員不願提供發言人聯繫電話或電子郵件聯繫，更稱不願回應就掛掉電話。

更多中時新聞網報導

高雄2車站招商不利 淪蚊子館

NBA盃》全板凳戰七六人 活塞逆襲9連勝

配套不明 養豬戶拒助清運廚餘