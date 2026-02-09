泰博涉嫌打壓工會！開除理事長、解僱懷孕移工 勞動部介入調查

勞動部今日表示，已收受泰博企業工會與泰博公司不當勞動行為爭議事件裁決申請，並已召開二次會議進行調查，爾後將依相關程序續行調查。（示意圖／本報資料照片）

上市公司泰博企業工會今日赴勞動部大門口舉辦記者會，指控泰博鼓勵全體員工加入工會，試圖染指控制工會，更違法解僱工會理事長、開除懷孕女移工，要求正式調查泰博資方，並禁止引進移工。勞動部回應，已收受裁決申請，並已召開二次會議進行調查，爾後將依相關程序續行調查。

泰博工會表示，工會成立半年以年遭資方打壓，甚至涉及不當勞動行為，包含開除懷孕的女性移工、涉及強迫勞動的宿舍管理規範、濫收費用與罰款，以及在工會成立之初就勒令解散工會、阻撓幹部申請會務假，工會已取得合法辦公權，並已向勞動部申請裁決，然調查期間，泰博資方又有一連串打壓工會行為。

工會指控，泰博資方散播不實資訊，謊稱因工會抗議，影響獎金，也指控工會籌組及選舉、投票違法造假，還煽動員工攻擊工會臉書粉專，並威脅員工申請入會，以及未經工會同意就召開大會，邀請4位民代見證員工入會儀式。

工會指出，泰博更在2月6日下午宣布解僱工會理事長Elizabeth Basas，理由為「與外部人士勾結，偽造文書召開法定會議，假借合法罷工製造對公司不利輿論損害公司商譽及影響營運」，認為理事長涉嫌違反《刑法》及勞動契約。

泰博工會理事長Elizabeth Basas說，組工會、罷工是我們的權利，爭取人道的工作和生活條件也是，針對工會領導層就是破壞工會，絕不接受恐嚇、報復或任何試圖控制工會的行為。

泰博工會要求，勞動部應針對資方繞過工會召開大會、透過民代施壓員工加入工會、企圖染指與滲透工會一事，出面制止資方不當行為。對於資方違法開除工會理事長，勞動部應拿出捍衛勞權的態度、凍結泰博資方繼續引進移工。

勞動部回應，泰博企業工會與泰博公司不當勞動行為爭議事件，已收受裁決申請，並已召開二次會議進行調查，爾後將依相關程序續行調查。至於工會要求「調查泰博資方企圖染指工會」一事，已於2月2日收受陳情，將依法進行調查。

勞動部表示，若經裁決委員會審理認定雇主有違反《工會法》第35條情事，勞動部將依《工會法》第45條規定裁處雇主10至50萬不等罰鍰，並公布雇主、代表人姓名，呼籲雇主尊重工會自主運作，不應對工會有任何不當妨礙或影響行為。

