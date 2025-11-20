泰博爆勞資爭議 學團要勞長洪申翰「出來面對」

市生技業者泰博爆發勞資爭議，不滿勞動部對此案態度消極，一群由台大勞工社為首的10多個學生團體，今(20)日赴勞動部抗議(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕上市生技業者泰博(4736)爆發勞資爭議，資方遭工會採嚴苛霸道的管理規則對待移工，甚至打壓工會、威脅抗爭移工不續聘、侵犯勞權，更因不滿勞動部對此案態度消極，一群由台大勞工社為首的10多個學生團體，今(20)日赴勞動部抗議，痛斥勞動部在巨大公司遭控強迫勞動之際，明顯袒護泰博資方，質疑部長洪申翰「擺爛」。

今日前往勞動部為泰博的菲律賓移工發聲的學團成員指出，檢視泰博科技的「泰博公司外籍同仁人事管理要領」，其中諸多不合理的條文包括，強迫所有移工遵守公司宿舍管理規範，違反者可直接遣送回國；嚴禁組小團體、示威與罷工，違反者處勞動服務兩個月遣返回國；不得自行解約，否則須支付罰款並無條件遣返；若重出入境需繳付押金2萬元；受雇期間在台結婚、懷孕及攜眷，將予以懲罰與遣返。其他不合理的規則還包括，浴廁未隨手關門，判處5天勞動服務，因忍無可忍，移工們決定組織工會捍衛權利，但卻遭資方威嚇，要求解散或退出工會。

廣告 廣告

學團成員痛斥，泰博的移工來自菲律賓，其中不少是單親母親，為了支撐家庭開支，已先忍痛繳納了10萬的仲介費來台，卻在台灣遭到泰博科技的不當對待。這些移工因無法忍受，籌組工會並向勞動部陳情，在日前(11月07日)到勞動部陳情的移工，都已被記曠職，且工會幹部遭不續聘，更要求工會解散。

至於接受陳情的勞動部，卻只要求要勞工打「1955協助專線」申訴、將申訴案交由「裁決懲處」，質疑移工等到裁決出爐後，可能早已被遣返，學團痛批勞動部部長洪申翰不願出面承諾、擺爛，要求洪申翰「出來面對」。

對此，勞動部回應表示，針對勞團指控反映泰博公司違反相關法令，勞動部已在11月10日發函新北市、桃園市政府交查，經新北市政府114年11月18日與職安署共同入廠檢查；桃園市政府114年11月13日外勞查察員入廠瞭解，勞檢於11月17日進行檢查，並邀請工會陪同，單獨訪談移工過程亦有通譯協助，澄清沒有不作為或消極。

勞動部強調，勞檢後發現泰博公司超時工作，已依違反勞基法裁處。至於外界提及泰博公司涉及懷孕歧視、打壓工會、宿舍管理及其他不利對待事項，勞動部已請地方勞政單位主動逐項檢視並認定是否違法。勞動部提醒，泰博公司應依工會法規定給予會務公假，不可因勞工請會務公假而有不利對待，亦不得不當妨礙或影響工會之行為。

因泰博企業工會已在11月18日向不當勞動行為委員會申請裁決，勞動部表示，將以最快速度召開裁決委員會，進入正式調查程序。一旦經裁決委員會認定為不當勞動行為，本部將依法裁罰，並公布雇主、代表人姓名。

【看原文連結】

更多自由時報報導

存不夠錢！93歲阿嬤「還在找工作」不敢退休 悲吐殘酷現實

輝達財報超出預期！盤後股價強升

點名過去總統不保護晶片產業！ 川普：我不責怪台灣

獨家》統一併購家樂福兩年了卻爽退10億元交易款 原因曝光！

