泰博科技勞資爭議調解成立 達3共識將訂續聘原則

（中央社記者曹亞沿新北19日電）醫材廠泰博科技日前遭工會指控侵犯移工勞權，經新北市勞工局3次調解，昨天調解成立達成3點共識，包括訂立續聘原則，以及移工期滿前2個月公司會以書面告知續聘意願。

總公司位於新北五股的醫材廠泰博科技日前爆發勞資爭議，工會11月7日到勞動部前抗議，批評泰博針對移工管理規則嚴苛、打壓工會，針對申訴勞工採不續聘方式侵犯勞權。泰博則發聲明駁斥指控偏頗，包括抗議規模被放大、宿舍管理遭誤解等。

新北市勞工局自10月起召開調解會議，協助雙方釐清爭議。但泰博在調解期間，以威嚇言論等手段要求移工退出工會，做出不利於勞工的行為，勞工局已先行裁罰新台幣20萬元。昨天舉行第3次調解，勞資雙方調解成立，達成3項共識。

泰博科技工會秘書長汪英達接受記者電訪表示，第1項共識為續聘一名工會幹部，第2項是公司1個月內訂立續聘原則，第3項則是移工契約期滿前2個月，公司會以書面告知續聘意願，不會只有口頭告知，讓移工多一分保障。

汪英達說，泰博多年來慣用解僱、不續聘的方式，打壓不配合、提出申訴的移工，甚至有懷孕移工被處罰、送回國，因此提出訴求，希望舊有移工都能被續聘。工會對這次調解結果僅勉強接受，公司仍有其他爭議如勞動服務、收取仲介費等，未調解部分已通過罷工投票，將視公司協商誠意再決定是否要進行罷工。

至今天下午1時許，泰博公司一直未回應記者的詢問電話。（編輯：李錫璋）1141219