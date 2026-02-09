泰博科技爆勞資爭議 勞動部回應工會陳情：已進入調查程序

勞動部呼籲，雇主應尊重工會自主運作，不應對工會有任何不當妨礙或影響之行為。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 泰博科技股份有限公司去（2025）年7月爆發勞資爭議，泰博科技股份有限公司企業工會當時曾赴勞動部前抗議，並演出行動劇，指控公司對移工的管理規則嚴苛且霸道，甚至打壓工會，對提出申訴的勞工採取不續聘的手段，涉有侵害勞工權益之嫌，該工會今天上午10點再度前往勞動部陳情。勞動部對此回應，該部之前已收受裁決申請，並已召開二次會議進行調查，爾後將依相關程序續行調查。如經裁決委員會審理後，認定雇主涉違反《工會法》第35條，將依同法第45條規定，裁處雇主新台幣10萬元至50萬元不等的罰鍰，並公布雇主及其代表人姓名。

有關泰博科技股份有限公司企業工會於2月9日上午10時勞動部指出，另就工會請求該部「調查泰博資方企圖染指工會」一事，已於2月2日收受工會相關陳報資料，並將於後續會議中，依法進行調查。如經裁決委員會審理認定雇主有違反工會法第35條之情事，本部將依工會法第45條規定裁處雇主10至50萬不等之罰鍰，並公布雇主、代表人姓名。

勞動部呼籲，雇主應尊重工會自主運作，不應對工會有任何不當妨礙或影響之行為。

