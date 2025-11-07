泰博科技遭控壓榨外籍移工 工會赴勞動部抗議強迫勞動

國內知名醫療器材品牌泰博科技被控長期對外籍移工管理不當、甚至涉嫌強迫勞動。泰博公司工會今天(7日)赴勞動部抗議，指出公司除要求移工繳交高額仲介費外，還以嚴苛規定限制人身自由，甚至打壓工會幹部，他們呼籲政府介入調查。

『(抗議聲)醫療器材救人命，壓榨勞權要人命！』泰博科技公司工會是國內第二個由移工組成的企業工會，他們在7日赴勞動部抗議，指出泰博公司的產品行銷世界，但對移工的管理有侵犯基本勞權、構成強迫勞動的嫌疑。

泰博工會秘書長汪英達表示，泰博主管會要求移工每天晚上10時至11時上傳照片，確認他們都在宿舍，如果沒有在時間內上傳，就會被記警告，連使用延長線也會被警告，若被記了警告，就要在下班時間勞動服務，做打掃清潔的工作，一次就要做30天，且沒有加班費。

泰博工會幹部Lin指出，企業對女性勞工更是嚴苛，包括只要懷孕就要遣返，即使是休假日，在外面過夜也會面臨處罰。如果有員工要外出探親、或是放鬆一下喘口氣，就可能遭受到長達30天的勞動服務懲罰。

她並指出，公司有各種名目的仲介費用，續聘要付新台幣1.8萬元、回到菲律賓再回來要付5萬元，從別的公司轉進泰博也要付1.8萬元；若辭職，還得付1個月的薪資當違約金。她說：『(英文原音加翻譯)這一整套的制度就是要讓我們身陷債務的危機，被迫服從，確保我們即使飽受折磨也沒有辦法抽身。』

Lin也指出，當移工聯合起來組成工會，期盼捍衛勞動權益時，泰博直接打壓工會，阻撓幹部申請會務假、要求所有會員退出工會，否則取消所有福利。他們要求泰博科技遵守法律、停止打壓工會，並退還所有會員轉換費、續聘費、仲介費、服務費等費用。

勞動部回應指出，國際供應鏈非常關切強迫勞動議題，特別是「移工公平招募，雇主付費原則」，也就是零付費政策已成國際趨勢。另外，雇主不應影響移工加入工會及妨礙工會行使相關權益，如經勞動部裁決委員會認定為不當勞動行為，將依法裁處。(編輯：沈鎮江)