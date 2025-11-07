泰博科技遭控打壓工會 逼移工退會否則砍福利、懷孕還慘遭解約

泰博企業工會7日赴勞動部陳情指出，公司長期侵犯基本勞權、構成強迫勞動的「外籍同仁人事管理要領」管理移工，且在移工組成工會後直接打壓工會，阻撓幹部申請會務假、要求所有會員退出工會，呼籲勞動部應協助工會。（林良齊攝）

科技公司泰博涉打壓工會！泰博企業工會7日赴勞動部陳情指出，公司長期侵犯基本勞權、構成強迫勞動的「外籍同仁人事管理要領」管理移工，且在移工組成工會後直接打壓工會，阻撓幹部申請會務假、要求所有會員退出工會，呼籲勞動部應協助工會。

工會揭露工會成立後人資主管竟稱成立工會已經影響到公司的正常運作，要求12月以前退出工會，不然除了勞基法的工資以外，其餘的福利都會取消，更稱成立工會的組織在台灣是有名的惡名昭彰的團體，更稱如果想退出工會，會協助處理後續的手續。

泰博工會指出，公司工作規則多項規定包含勞動服務、罰款、懷孕歧視，已經構成強迫勞動，要求會員退出工會、威脅取消工會幹部及會員加班及其他所有福利，已侵犯勞動三權，還有桃園廠移工集體申訴，結果泰博以全部未獲續聘作為報復，更針對工會幹部不續聘，藉此打擊工會。

泰博工會說，在泰博續聘的移工，多半被要求回國等待數月，而且不管是否回國，都需要再繳一筆仲介費，從其他公司轉換到泰博的移工，也常常需要繳一筆仲介費，回國休假的移工，都需先繳納一個月薪資的保證金，辭職解約的移工，也都需要繳納一個月的賠償金，懷孕移工更被要求解約回國，更要求所有來回機票全由移工自付。

泰博工會呼籲，請勞動部確實保障所有勞工勞動三權，嚴懲泰博科技打壓工會惡行；泰博科技遵守法律、停止打壓工會；泰博科技承諾續聘所有有意願繼續工作的會員，且立即續聘四位契約即將到期的工會幹部；泰博科技退還所有會員加班費；泰博科技退還所有會員轉換費、續聘費、仲介費、服務費等費用，且今後不得再收取，呼籲廢除現有移工工作規則，與工會協商新規則。

勞動部表示，雇主不應影響勞工加入工會及妨礙工會行使相關權益，若遭認定為不當勞動行為，將依法裁處，並會主動發函地方政府查處有無生活管理、懷孕歧視及不當收費等違規情事，而為為提升雇主對強迫勞動之認知，將擬定避免強迫勞動指引，協助企業辨識與預防經營風險。

記者與泰博科技公司聯絡，截至截稿時間未能取得其回應。

