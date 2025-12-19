泰博與移工勞資糾紛 新北勞工局調解達共識

上市生技業者「泰博」日前爆發勞資爭議，新北市勞工局協助調解。示意圖。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕上市生技業者「泰博」日前爆發勞資爭議，移工成立企業工會，針對國外仲介費、轉換費、解約賠償金、「勞動服務」加班費、宿舍生活管理等爭議申請調解，一度使工會發動罷工。新北市勞工局協助勞資調解後，18日宣布調解成立，並在個案處理、未來聘僱原則及溝通徵詢機制​​​​​​​等方向達成共識。

調解委員會主席桂宗鈞向泰博公司代表指出，勿以對立態度看待勞工團體；勞工局則指出，期待調解成立之後，泰博勞資雙方能有更和諧互動的未來。

勞工局也表示，泰博工會理事長Elizabeth Basas認為討論算順利，可滿足彼此要求；工會秘書長汪英達則表示，幹部會員續聘議題上，可惜已有4位幹部先行離職，不過泰博同意續聘一位理事，其餘爭議未調解部分已通過罷工投票，後續將視公司誠意再考慮是否要進行罷工。

