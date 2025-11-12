泰博迫害移工 洪申翰嚇腿軟

（圖／本報系資料照）

近期泰博移工工會在勞動部前舉辦記者會，揭露泰博資方強迫勞動、懷孕歧視、違法收費等惡劣行為。適逢之前巨大被美國指控涉及強迫勞動禁止產品輸入美國後，勞動部為此信誓旦旦表達將堅決維護移工權益，導正台灣資方經營管理思維、迎向世界勞動人權維護之國際市場潮流。結果在泰博這案例，我們看到的是勞動部長的軟弱無能，不但無法導正扭轉台灣資方跟上國際貿易維護勞動人權的世界潮流，更是繼續維護台灣資方這種惡質營運方式。這不只是造成台灣國際經濟貿易上的困局，更是使台灣在國際上蒙羞，幾乎與中國新疆棉列同一等級地位。

一、泰博資方違法、洪部長嚇破膽。面對泰博工會提出的訴求與證據，勞動部僅空泛表示「不當勞動行為將由裁決委員會依法裁處。」我們不禁好奇，洪部長是否遇到大公司就容易「膝蓋軟掉」？明明鐵證如山，勞動部竟然還不願承諾出手制止公司惡行，而是交由曠日廢時的裁決委員會來裁決。我們要問，這麼多移工正在公司內被打壓，這些移工等得起裁決嗎？再者，泰博明確將「孕婦」作為處罰對象，勞動部竟僅僅承諾會發函地方政府，這實在讓人既失望又詫異。

在資方如此嚴重的迫害下，勞動部唯一給出的解方竟然是叫移工撥打協助專線！依照這邏輯，勞動部是否考慮改名「總機部」？洪部長也能成為我國歷史上第一任「總機部部長」。如此出類拔萃的榮耀，想必能讓全體國人與有榮焉？！

洪部長過去為各式倡議厲聲吶喊，如今面對泰博公司的違法惡行，不僅聲明軟弱無力，甚至連部長應有的態度，都被懷踹在您那顆脆弱的玻璃心內。洪部長唯一的功用，就是推卸責任給地方政府，然後複誦著違法事證的法律常識。

我們呼籲部長要有實際的行動與作為，洪部長若不願一肩扛起責任，代表您失格、瀆職與不適任；若部長面對資方時仍會不自覺雙膝下跪，各學生團體為捍衛勞權與人權，不排除在公開場合「協尋」部長以討回公道！

二、請部長給自己一次機會，為您的膝蓋與腰桿灌入一點骨氣。我們想要請洪部長為人權、為勞權，同時也是為自己勇敢一次，正視以下訴求：1.勞動部應對違法事證有明確立場，要求泰博公司停止打壓工會。2.正視公司違法證據並依法懲處，針對需裁決之事項，部會應在裁決前儘快採取有效且迅速之措施抑止資方繼續迫害瓦解工會之行為。3.抑止資方濫用移工定期約之漏洞，先行續聘四位契約將到期幹部，以免變相解雇工會幹部。4.仲介違法超收費用，勞動部應嚴查並予以撤銷牌照。對於泰博科技公司之重大惡性行為，應立即暫停其後續移工之引進，並行文經濟部國營司對於泰博公司所呈送支付外投資案件，全面擱置審查，或不予通過。（作者為台大勞工社社長、法律系）