泰博館邁入20年推動國際交流與文化再生

▲新北原民局長林瑋茜報告指出泰博館二十年從部落出發深化國際合作。（圖：新北原民局提供）

烏來泰雅民族博物館營運邁入第二十個年頭，新北市原民局今（十九）日於市政會議公布明（二○二六）年度館務重點，包括典藏品高階數位化拍攝、海外文物織品重製特展及國際論壇辦理，並回顧自二○○五年開館以來的文化成就。

市長侯友宜表示，泰博館是烏來區重要文化據點，未來將啟動常設展更新計畫，蒐集部落記憶故事、深化國際合作，朝「全國原住民族文化館典範」目標邁進。受訪也指出，泰雅文化展現編織、金屬等工藝與土地的永續連結，泰博館是編織歷史的重要代表，透過與維也納的文化介接，讓原住民文化與世界接軌，吸引更多人走進烏來，感受泰博館之美。

原民局長Siku Yaway林瑋茜報告指出，泰博館典藏近三百件珍貴文物，二○一九年首創聘用在地導覽員制度，讓族人以自身語言詮釋文化故事，並穩居原住民族地區文物館入館人次第一。今年更前往德國與奧地利進行研究交流，與維也納世界博物館簽署合作備忘錄，成為全國首例，象徵台灣原住民族文化正式走向國際。

林瑋茜表示，未來將強化跨局處與部落合作，擴大辦理織藝節，以當代策展語彙梳理烏來文化脈絡，保存地方故事，讓烏來人的聲音被世界聽見。