泰博館20週年雙料獲獎 從部落走向國際

▲烏來泰雅民族博物館榮獲優等銀賞今（廿八）日由原民局獻獎肯定。（記者蘇春瑛攝）

全國三十座原住民族文化館年會「一一四年期末工作會報暨頒獎典禮」日前召開，烏來泰雅民族博物館勇奪「評鑑優等銀賞獎」、「文專人員優等銀賞獎」，成為全國表現最傑出館舍之一。今（廿八）日新北原民局於市政會議獻獎與團隊分享成果。

泰博館自二○○五年開館以來，聚焦泰雅族群文化研究與推廣，是少數以單一族群為核心敘事的原住民族博物館，長年居全國入館人次之首。適逢二十週年，館方策劃紀念特展，以多媒體結合織紋意象設計互動織布機，帶領觀眾參與文化學習。評審認為展覽完成度高，兼具在地脈絡與族群精神。

泰博館辦理逾九十場文化推廣活動，包括串珠手作、弓織技藝，蒐集耆老部落故事，透過「烏來日日」、「部落小旅行」結合在地產業與旅遊經濟，發揮公共平台責任。文物保存人員蘿法‧尤命獲「優等」獎項，肯定其專業能力與守護文化資產行動。

泰博館積極拓展國際連結，前往德國與奧地利調查流散文物，進行典藏品數位化拍攝提升文化資產。新北原民局長林瑋茜表示，成就來自多年累積與社群投入；市長侯友宜強調，持續支持永續發展，深化人才培力與跨館合作。