泰可愛！ButterBear奶油熊聖誕節限定吊飾、餅乾、毛毯一次看
【看見泰國 VisionThai】泰國超人氣奶油熊Butterbear推出聖誕限定「Magical Wonderland Wishes」啦！今年系列超級豐富，從療癒吊飾、節慶襪子，到柔軟毛毯、隨身鏡、毛巾甚至 T-shirt 都一次登場，可愛又實用，不論當交換禮物或自用收藏都會讓人一秒融化！
超人氣的泰國奶油熊Butterbear出聖誕限定「Magical Wonderland Wishes」啦！這次系列超豐富，從療癒鑰匙圈、聖誕襪到柔軟毛毯、鏡子、毛巾、上衣通通有，實用又可愛到爆棚。不論是交換禮物還是犒賞自己，收到的人一定會瞬間融化！（延伸看：泰國不只奶油熊！臘腸狗盲盒、吐舌小狗、限定睡衣Miffy）
Butterbear今年聖誕推出全新「Magical Wonderland Wishes」系列，這次推出的商品從鑰匙圈、襪子、毛毯、毛巾到隨身鏡都有，奶油熊穿上馴鹿造型、聖誕老公公造型，每一款都超可愛。其中最受歡迎的就是三款鑰匙圈，每隻都圓滾滾、表情治癒，掛在包包上瞬間變成聖誕氛圍製造機。另外居家控的朋友不要錯過聖誕限定的襪子、毛毯與鏡子，鋪在沙發上或放在房間，立刻變成聖誕感爆棚的小天地。
奶油熊聖誕限定系列，無論送禮、自用或收藏都超值得入手。想把今年的聖誕過得更可愛、更多儀式感？奶油熊真的不能錯過！
