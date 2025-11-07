泰合生技提交科技事業許可函申請

【記者柯安聰台北報導】泰合生技(6467)宣布7日已向經濟部產發署提交科技事業許可函申請，展現公司邁向上市及增進企業透明度與國際能見度的決心。預期未來能透過公開發行股票募集更多國內外資金、吸引專業人才，加速臨床試驗與新藥開發的進度，也有助於擴大國際合作與授權談判的籌碼。



泰合生技專注於開發505(b)(2)新劑型新藥，以自行開發之透皮/透黏膜藥物傳輸平台技術(Transepithelial Delivery System, TDS)改良現有藥物缺點，達到提高藥效、方便服用、降低副作用等目的。劑型包含經皮吸收貼片、口溶膜(ODF)與口頰溶膜(Buccal film)三類。主要產品為全球首創的TAH3311抗血栓(Apixaban)口溶膜，已分別於2025年9月及10月申請美國及歐盟新藥查驗登記，可望嘉惠有吞嚥困難的病患。



另產品TAH4411化療止吐口溶膜，已在日本取得藥證上市銷售，TAH9922過動症口服液則已授權合作夥伴於美國市場進行開發。另外全球首見新劑型鴉片解毒劑(Naloxone)口頰溶膜、小兒過動症貼片、鴉片成癮戒毒用的口溶膜等亦已完成臨床一期試驗。TAH3311抗血栓口溶膜及數項產品目前正積極與國際藥廠洽談合作，冀望借助合作夥伴的銷售管道及資源，加速產品推廣至國際市場，並收取簽約金、權利金等創造營收。







（圖）董事長(兼任總經理)李世仁博士



泰合生技表示，生技公司的價值，往往建立在漫長而高風險的研發歷程之上。泰合生技在邁向上市的過程中，以通過主管機關的嚴格審查與財報揭露，展示公司的營運模式、產品線與臨床試驗具備一定成熟度，建立市場信任與企業品牌形象，同時提升與國際藥廠、科研機構合作的機會。對泰合生技而言，這不僅是資本市場的一次升級，更是向全球生技版圖邁進的重要里程碑。



Apixaban (BMS與Pfizer共同開發, 商品名Eliquis)是一種Factor Xa的直接、可逆性、選擇性抑制劑，其內出血風險低於傳統使用的Warfarin。在臨床上使用於非瓣膜性心房纖維顫動(non-valvular atrial fibrillation, NVAF)病人預防中風及全身性栓塞、預防髖關節或膝關節置換手術後可能導致肺栓塞（PE）的深靜脈血栓（DVT）、以及治療深靜脈血栓與肺栓塞並預防復發，為新型口服抗凝劑（NOAC）的首選。



TAH3311乃全球首創以Apixaban為活性成分的抗凝血口溶膜劑型。Apixaban是目前全球最暢銷的抗凝血藥物，然而自上市以來僅有錠劑劑型，對於有吞嚥困難的老人、小孩或因中風導致吞嚥障礙的患者而言，服用相當不便。全球每年新增1500萬名中風患者，其中約50%在住院期間面臨吞嚥困難，13%更發展為長期吞嚥障礙，這些患者往往需終身服用口服抗凝血劑，每日2次將錠劑研磨成粉並與水混合服用，不僅繁瑣耗時、劑量難以精準控制，還可能增加噎嗆與吸入性肺炎的風險。相較之下，TAH3311使用時僅需將口溶膜置於舌上數分鐘即可快速溶解，無需喝水，避免噎嗆，攜帶方便。作為全球唯一抗凝血口溶膜劑型，TAH3311不僅提升患者服藥便利性，更大幅提升長期治療依從性。（自立電子報2025/11/7）