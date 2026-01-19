泰嘉開發返回董事長故鄉澎湖舉辦尾牙 並邀請泰嘉基金會扶助學子同歡

泰嘉開發返回董事長呂金發故鄉澎湖舉辦尾牙，並邀請泰嘉基金會扶助學子同歡。圖為受扶助的在地學子樂團。（泰嘉提供）

記者林雪娟／台南報導

泰嘉開發年度尾牙，回到董事長呂金發故鄉澎湖，牙宴以「嘉的世界，未來同行」為主題，除犒賞員工一整年辛勞，也邀請澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會扶助的大小朋友同歡。呂金發表示，台南多個建案陸續落成，「跟著台積電」走的日本熊本市中心開發案也將於四月正式動工。

泰嘉事業近年來以台南為主，定位「一切飯店級、世界跟我走」全新品牌意識，台南「璞日」與「水星光」建案相繼落成，「璞日」更引進日本建築大師丹下憲孝、日本最大百年花店日比谷花壇的難得跨國合作，為台灣建築生活與美學，創造不一樣的嶄新高度。泰嘉在台南九份子「築城」，將其概念，也引回高雄文化中心特區。

廣告 廣告

海外布局方面，位於熊本市中心開發約上千坪的酒店式公寓也將於四月正式動工，全案規劃 一七七戶，總投資金額達新台幣二十億元，位於菊陽町台積電熊本廠附近規劃五千多坪複合式住宅案，定位開拓高端住宅新市場。

呂金發表示，去年起返鄉舉辦尾牙宴，除以實際行動支持澎湖觀光、基金會更力興公益慈善、助學資源、組織義診、企業 ESG 理念等，希望為澎湖帶來更佳發展。近三年來，泰嘉開發為澎湖注入超過上千萬公益活水，幫助國中小弱勢家庭學子，每月提供安心扶助金及安心助學金等，兼顧扶弱與拔尖。

泰嘉開發董事長呂金發成立泰嘉社福基金會，照顧故鄉澎湖在地學子。（泰嘉提供）

此外，更與北醫「楓杏醫療服務隊」合作深入澎湖各社區、巡迴義診與衛教宣導，並舉辦國中小醫學營隊，啟發當地學生對醫學或醫療相關領域興趣，讓其人生有更開拓選擇。呂金發強調，許多實質行動，都希望可以召集及養成人才，為澎湖長遠發展，成就循環不息的良善與溫暖。