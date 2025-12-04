泰國下午酒精禁售令解除 即日起試行180天

【看見泰國 VisionThai】泰國禁酒令鬆綁，當局取消實施超過50年的下午酒精銷售禁令，持有執照的商家即日起可在原本禁止的下午2點至5點時段販售酒精飲料。這項新規定於12月底3日正式生效，公共衛生部長帕塔納·普龍帕(Pattana Phrompat)簽署表示，此次調整符合當前情況需求。

根據新規定，原本分為兩個時段的酒精銷售時間上午11點至下午2點、下午5點至午夜，現已合併為上午11點至午夜的連續時段，徹底移除了長達3小時的下午禁售空窗期。此外，新規也延長了消費時間，雖然商家仍須在午夜停止販售，但持有執照的營業場所內顧客可延至凌晨1點才需結束飲酒，多了1小時緩衝時間。

廣告 廣告

這項新規定將試行180天。曼谷與各府的酒精管制委員會需在試行期間評估政策影響，以作為後續調整的參考依據。值得注意的是，國際機場獲得例外許可，可在規定時間外販售酒精。

泰國自1972年起便禁止大多數零售商店與超市在下午2點至5點販售酒精，這項規定源自當年政變政權頒布的法令。多年來，官方給出的理由之一是防止學生放學後購買酒精飲料。此次解禁決定於11月13日達成共識，主要目的是在跨年與潑水節(Songkran)等旅遊旺季期間，刺激觀光與經濟活動。（延伸看：泰國禁酒令怎麼開始的？由來起因一次看）

儘管泰國以觀光業與夜生活聞名，但其酒精法規深受佛教教義影響，將飲酒視為道德議題。根據世界衛生組織(WHO)數據，泰國是亞洲酒精消費率最高的國家之一。2021年，泰國在近200個國家中，人均交通事故死亡率排名第16位。公共衛生部統計顯示，2019年至2023年間，泰國因酒駕事故死亡人數接近33,000人，凸顯酒精相關交通安全問題的嚴重性。

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖

更多VISION THAI看見泰國報導

泰國禁酒令由來！始自大城時期 政變後收嚴

泡泡瑪特泰國首辦POPLAND 暹羅百麗宮打造沉浸式樂園

