泰國主辦人當眾罵墨西哥小姐「蠢蛋」 環姐選美佳麗集體退席抗議

泰方主辦人納瓦特(右/翻攝Facebook)一度把墨西哥小姐波希從會場中罵走(左/翻攝Ig)



國際級選美比賽「環球小姐」（Miss Universe）正在泰國展開決賽。沒想到決賽正式登場前，泰國主辦方負責人在一公開場合上痛罵不配合宣傳的墨西哥小姐「蠢蛋」，還阻止墨西哥小姐插話解釋，霸道行徑立刻讓多位在場佳麗集體退席抗議。

本屆環球小姐決賽將於本月21日在泰國暖武里府（Nonthaburi）登場。主辦人之一、泰國企業大亨納瓦特（Nawat Itsaragrisil）週二（11/4）在一項說明會上點名墨西哥參賽代表波希（Fatima Bosch）缺席一項宣傳拍照活動。

根據環球小姐泰國主辦單位在臉書專頁的直播影片，納瓦特面對台下的100多位參賽佳麗問：「墨西哥（小姐），你在哪裡？我聽說你不支持泰國這裡的活動，是真的嗎？」波希則是解釋，她的一切活動都遵照母國環姐組織的指示。

墨西哥小姐波希。翻攝Ig

接下來兩人開始你來我往。納瓦特一度說：「如果你們遵照你們國家（選美）總監的指示，你們就是蠢蛋（dumbhead）。」被罵的波希相當不滿，認為納瓦特不尊重參賽者，而納瓦特則是霸道地說：「我沒有給你機會說話，你要對我有禮貌…我還在這裡講話，你為何站起來跟我說話。」

納瓦特甚至叫現場警衛來把波希帶離會場，他還對著其他佳麗說：「她（波希）玩完了，她只為自己說話。」

當波希離開會場後，現場多名佳麗起身也準備退場。納瓦特相當無禮的說：「停下來！停下來！坐下，如果你們還想繼續參賽，就坐下來。」

環球小姐決賽爆發主辦人謾罵墨西哥小姐事件，其他佳麗集體退場抗議。翻攝Facebook

這段影片立刻在泰國社群媒體瘋傳。環球小姐選美組織（Miss Universe Organization，MUO）則公開譴責納瓦特的行為，其主席羅查（Raul Rocha）強調：「我不允許尊重女性與女性尊嚴等價值遭到踐踏。」羅查同時表示，將派出代表前往泰國監督接下來的賽事過程。

納瓦特隔天聲淚俱下地招開記者會表示，他絕對無意羞辱或不尊重參賽佳麗，並強調自己並沒有罵「蠢蛋（dumbhead）」而是說「破壞（damaged）」，卻遭到外界誤解。

環球小姐決賽的賽程並未受此事件影響，仍依照原計畫於5日晚間在曼谷舉行歡迎晚會，一一介紹參賽佳麗。納瓦特也在致詞環節上再度表達歉意。

退席抗議事件發生後，環球小姐決賽繼續在泰國舉行開場。主辦人納瓦特在台上公開表示歉意。翻攝YouTube

「環球小姐」選美比賽有74年歷史，MUO擁有該選美比賽的品牌和授權資格。美國總統川普曾於1996年至2015年間掌控MUO，他之後賣給美國人才公司Endeavor。

泰國JKN媒體公司於2022年斥資2千萬美元買下MUO，被視為可進一步促進泰國觀光的有利投資。但隔年JKN宣告破產，並把MUO的半數股份賣給墨西哥企業家羅查。

這次爆發爭議的泰國主辦人納瓦特則是今年4月買下JKN的股份。

