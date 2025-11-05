泰國九皇齋節 慈濟志工推素募心

九皇齋節源自道教，隨著華人傳入東南亞。位於曼谷的慈濟泰國分會趁著節日打開大門，邀請民眾參與供齋，共有2450人響應。

慈濟泰國分會執行長 林純鈴：「在泰國來講是很特別的，有很多人可能平常沒有吃素，可是他在九皇齋的這幾天，他們一定吃素，幾乎是全民運動。」

原來九皇齋節，在泰國是舉國茹素盛事，泰國慈濟分會，全員化身推素大使，為了美食盛宴，從裡到外忙得團團轉。

熱愛美食的民眾紛紛慕名而來，排隊等待，只為了品嘗這杯，志工精心特調的五色能量飲。

志工 納灑喜雅：「因為吃素者不食肉類，這五色豆漿飲，能幫助身體修復與補足所需營養。」

民眾 納塔朋：「吃素就是不殺生，是一種行善，也是培養慈悲與保持健康的方式。」

除了精神得到大滿足，也拿出態度證明自己的護生宣言。

