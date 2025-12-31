泰國交還18柬戰俘! 中國邀功調停 怕柬親美 還送上「這4字」警告…….

泰國在12月31日上午十點，交還18名柬埔寨戰俘。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 泰國軍方今 ( 31 ) 日上午 10 點，在柬泰邊境關口釋放了此前扣押的 18 名柬埔寨士兵。這些柬埔寨士兵被泰方扣押了 155 天。

泰國外交部於今天 10 時 31 分發表聲明稱，這一行動是根據泰柬雙方於 27 日在泰柬邊界總委員會第三次特別會議上簽署的聯合聲明第 11 條進行的。該條款規定，在停火持續 72 小時後，將遣返這 18 名柬埔寨士兵。

泰柬衝突正在由激烈交火，走向接觸談判，基本上算是大勢已定。泰柬邊界總委員會秘書處已經舉行了 2 輪會談，雙方深入討論了中止敵對行為、找到解決方案、恢復兩國穩定並儘快重回正常局面等方面的話題。

泰國與柬埔寨國防部長共同出席談判會議，並簽署暫時停火協議。 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號

當前戰場形勢正在趨於穩定，泰軍基本控制了柏威夏寺周邊等爭議區域，佈設全天候監控與防禦體系，達成了核心目標，正在將衝突從進攻推進，轉入陣地鞏固。

柬埔寨這邊則因無力應對而被迫調整目標，目前正在尋求體面停火，維護現有的主權和安全利益，並不斷釋放對話信號，給自己的戰場劣勢找臺階下。

中媒《央視新聞》稱，隨著中國和東盟加入調停，泰柬衝突有了值得信賴的調停者和權威的監督機構，停火協議有了核查與執行保障，很難再回到大規模衝突狀態。

泰柬衝突步入和談階段之際，中方也開始佈局下一階段的戰略任務，其中一個重要方面，就是抓緊恢復中柬之間的緊密合作。

左為柬埔寨首相洪瑪奈，右為其父親、前首相、現任參議院議長洪森。 圖：翻攝自 騰訊網

在洪瑪奈成為柬埔寨首相後，開始加強與美國的關係，使得中柬確立的德崇扶南運河專案、西哈努克港經濟區基建項目、「工業發展走廊」、「魚米走廊」合作框架，均受到影響。

中國駐柬埔寨大使汪文斌日前在《人民日報》上所刊登的文章，評價中柬關係時，用了「倍加珍惜」四個字，這其實是在提醒當權的洪森父子，前一段時間柬方似乎沒有特別珍惜兩國友誼，如今形勢比人強，柬埔寨政府到了堅定自身立場，作出唯一正確選擇的時候了。

