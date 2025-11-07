泰國人權委員會批政府遣返維吾爾人 指侵犯人權

（中央社記者李宗憲曼谷7日專電）泰國國家人權委員會（NHRC）今天表示，泰國政府2月將維吾爾族人遣返回中國，侵犯了他們的人權。委員會建議泰國政府監視並探訪被遣返的維吾爾族人，以防止出現任何問題。

泰國國家人權委員會（NHRC）今天在臉書上表示，早前收到投訴，指泰國政府、國家安全委員會和移民局於今年2月底將40名維吾爾人遣返回中國。委員會指出，有證據顯示，這些維吾爾人面臨遭受酷刑、強迫失蹤和非人道待遇的極高風險，正如聯合國人權事務高級專員辦事處關於新疆的報告所述。

泰國國家人權委員會認定，上述3個單位的遣返行為違反「不可遣返」原則，以及泰國「2022年防止與遏止酷刑及強制失蹤法」第13條和其他國際人權義務。

泰國國家人權委員會指出，這3個單位未能保證遣返過程安全，也未能保證這些維吾爾人不會遭受酷刑，「他們僅依賴中國的保證，未能提供確鑿的證據證明這40名維吾爾人是自願返回」。

另外，泰國國家人權委員會補充，這些維吾爾人因非法入境服刑，僅是遭拘留，而非違反泰國法律的罪犯。鑑於他們表達了不願返回中國，且擔心自身安全，他們應被視為尋求庇護者，享有人權保護。

「這次遣返侵犯人權，損害國際社會對泰國的信任，並影響泰國在經濟合作以及與穆斯林國家關係方面的形象。」

泰國國家人權委員會建議國家安全委員會、情報局、泰國皇家警察、外交部和司法部必須監視並探訪被遣返者，並公開報告調查結果，以確保透明度。

泰國政府今年2月底遣返40名維吾爾人回中國，美國當時宣布對牽涉遣返事件的前任和現任泰國官員施加簽證限制；歐洲議會則通過決議譴責泰國，並呼籲在自由貿易協定的談判中對泰國施加壓力。（編輯：韋樞）1141107