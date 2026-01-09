泰國人氣天菜Gorn來了！自爆天天喝珍奶 初見台粉超害羞：以為沒人認識

記者王培驊／台北報導

《愛的練習生》由泰國男團PROXIE成員Gorn（中）、許紫柔、于常祐、 BabyMint成員粼粼、ROBERT、ANITA主演。（圖／記者王培驊攝影）

新世代泰國男團「PROXIE」人氣成員Gorn，近期為主演電影《愛的戀習生》再度來台宣傳，與台灣演員許紫柔、于常祐、ANITA，以及BabyMint成員粼粼、ROBERT合體受訪，分享拍攝期間的難忘回憶與心境轉折。Gorn笑說，每次來台灣幾乎都是同一個時節，天氣總是特別舒服，也因此格外想念這段一起拍戲培養出的好感情，「這次來每天都喝珍珠奶茶，真的很想念台灣的食物。」

泰國男團 PROXIE 成員 Gorn來台出演電影，坦言剛開始非常緊張。（圖／記者王培驊攝影）

談到在台拍攝的感受，Gorn坦言一開始其實有些緊張，畢竟是不同文化的工作環境，「會擔心溝通或相處問題，但實際進組後發現大家都非常友善，拍戲過程也很輕鬆，很多時候可以用英文溝通，後來也會一起吃飯，感情變得很好。」他也透露，當時為了兼顧團體行程，12月來台拍戲約一個月，中途還特地飛回泰國參加跨年演唱會，再趕回台灣完成拍攝。

許紫柔在電影中和Gorn有不少感情戲。（圖／記者王培驊攝影）

劇組成員也各自分享拍攝趣事。ANITA透露自己是劇組年紀最小的成員，原本擔心拍戲會很嚴格，沒想到大家都相當照顧她；許多空檔時刻，三姊妹常聚在一起自拍，拍到手機容量幾乎爆滿。粼粼則回憶在陽明山拍攝露營戲份時正值冬天，卻必須穿著夏裝上陣，還得「假吃」不能入口的道具食物，「一邊冷一邊演，腦袋會出現很多矛盾的想法。」ROBERT則笑說，自己與未到場的演員角色屬於片中比較輕鬆、快樂的存在，和其他角色的愛恨糾葛形成對比。

ANITA（左）、 BabyMint成員粼粼。（圖／記者王培驊攝影）

電影觸及「網路暴力」議題，演員們也分享各自的親身經驗與應對方式。粼粼坦言，過去學生時期曾因網路留言感到受傷，甚至忍不住回應，但後來發現反而讓情緒陷得更深，現在選擇不回應；于常祐表示，網路上的批評多半來自不了解你的人，不必太放在心上。許紫柔則認為，穩定自己、清楚知道自己在做什麼最重要。Gorn也分享身為站在舞台上的人，無法符合所有人的期待，「如果看到負評，我會看看有沒有可以改善的地方，能學到的就留下，沒有幫助的就放下。」ANITA笑說自己比較幸運，很少遇到酸民，但哥哥偶爾會替她出面回擊，雖然感動卻也希望對方不要太衝動；ROBERT則直言，做自媒體被評論身材早已習慣，「胖也被說，瘦也被說，不想太多比較自在。」

《愛的練習生》由泰國男團 PROXIE 成員 Gorn（左起）、許紫柔、于常祐主演。（圖／記者王培驊攝影）

前一晚舉行的特映會，也是Gorn首次在台灣與影迷近距離互動。他坦言，看著大銀幕上的自己感到害羞又不真實，「沒想到在台灣也有粉絲，還有人主動跟我打招呼，真的非常榮幸。」更讓他驚訝的是，有粉絲直接用泰文與他對話，一度讓他分不清對方是泰國人還是台灣人。對於見面會門票即將完售，他也直呼意外又感激，承諾會準備最好的演出，若有機會也希望邀請一起拍戲的演員到場支持。

片場外，Gorn也收到了粉絲準備的應援餐車，讓他相當感動，「拍戲時間長，看到餐車真的很謝謝粉絲的用心，而且上面準備的都是我喜歡吃的東西。」他笑說自己最愛脆皮豬肉和各種炸物，「都是不太健康但很好吃的食物。」許紫柔也補充，若票房表現理想，大家可能會一起去唱歌或大吃一頓「不健康的美食」，還笑爆料自己意外很會唱王心凌的《愛你》。

最後，眾人也分享新年新希望。粼粼祝大家新年「紅紅火火」、馬年行大運；于常祐期盼大家在各自領域步步高升；ROBERT希望新的一年充滿愛；ANITA則俏皮祝大家馬上發大財；Gorn則暖心表示，希望所有人都能開心、身體健康，也請粉絲期待電影《愛的戀習生》的正式上映。

