泰國任書展主題國 BL書寫躍上閱讀主流

泰國今年第三度擔任台北國際書展主題國，從小說、繪本、漫畫到推理、兒童文學、泰拳、美食分享，全面展現「泰式創意生活」。今年不僅聚焦泰國BL書寫如何由小眾走向主流，也邀集重量級作家與政治人物訪台，透過閱讀與對話，開啟對泰國生活方式、文化、世代與民主現況的深度理解。

2026台北國際書展將於2月3日揭幕，今年主題國為泰國。泰國出版暨書商協會秘書長陳智偉(Theerapat Charoensuk)特別接受央廣訪問，談及泰國出版產業現況，以及本屆書展訪台的泰國亮點作家。

陳智偉指出，泰國不只有曼谷和清邁，還有許多值得被看見與分享的文化樣貌，他希望藉由擔任書展主題國的機會，介紹給台灣讀者。陳智偉：『(泰語原音+翻譯)這次過來主要也是想多分享泰國給台灣讀者多認識，因為泰國不只有曼谷和清邁，泰國也有很多傳統智慧、地方的生活方式，都非常有特色，也可以透過閱讀泰國相關書籍，多了解泰國這邊文化或生活習慣方面，可以讓台灣讀者更深入了解泰國。』

談到泰國目前的出版產業，陳智偉強調，雖然整體規模已無法與昔日黃金年代相比，但在疫情之後，年輕人閱讀比例明顯增加，尤其在電子書市場表現亮眼。類型方面，以小說最受歡迎，甚至超越漫畫；題材則以愛情故事為主，其中，男性之間的BL戀愛故事已從小眾題材躍升為主流之一。陳智偉：『(泰語原音+翻譯)如果以業績來說，普通男女愛情故事為主流，當然BL它已經從本來小眾走向主流。再來，現在我們有另外一塊慢慢爬起來，就是GL主題(女性之間戀愛故事)。』

此次受邀來台的重量級泰國作家陣容堅強，包括在泰國享譽盛名的邦波．阿迪雷山(Pongpol Adireksarn)、卡諾瓦麗．播賈納帕空(Kanokwalee Pojanapakorn)，以及繪本作家善普拉法．武提沃(Sanprapha Vudhivorn)。此外，泰國當代備受矚目的推理與偵探小說家普拉普(Prapt)也將來台，其作品經常被改編為電視劇與影集，最新小說《YouPhonic》更是一部以華裔泰國作家為主角的BL故事，當中甚至納入台北國際書展作為場景，靈感源自普拉普真實的家族史。

另一方面，台灣一卷文化出版社去年出版《未竟之路：The Almost Prime Minister》，書中描寫2023年5月前泰國前進黨領袖皮塔．林家倫拉(Pita Limjaroenrat)帶領前進黨贏得1,400萬張選票，被視為有望成為泰國新任總理，卻在保守勢力與軍方阻擋下，其總理之路於參議院投票中戛然而止，最終甚至被禁止從政10年。

《未竟之路》完整揭露一個世代的民主夢想如何被現實碾壓，又如何拒絕放棄。皮塔本人將於書展期間與台北市議員苗博雅、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農對談，聚焦世代改革與亞洲民主的未來。(編輯:王志心)

