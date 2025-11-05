泰國低調迎水燈節 緬懷追思王太后辭世

（中央社記者李宗憲曼谷5日專電）今天是一年一度的泰國水燈節，許多民眾在河畔施放水燈，祈求來年順利。與往年不同，今年因泰國王太后詩麗吉10月辭世，許多活動縮小規模或取消節慶元素，以示哀悼與尊重。許多民眾表示，今年水燈節氛圍與過去很不一樣。

泰國今年的水燈節（Loy Krathong）因王太后詩麗吉辭世而減少慶祝氛圍，當局日前表示，允許在各地舉辦水燈節，但要求調整部分活動形式，如減少音樂、燈光和音效的表演，並確保所有慶祝活動保持莊嚴的氣氛，以緬懷王太后詩麗吉。

曼谷市政府已指定33個大型公園作為慶祝水燈節活動的官方場地，恰圖恰公園（Chatuchak Park）是其中一。每年都會來參加水燈節活動的泰國民眾蒲仲（Puchong Denpragaypetch）說，他覺得今年的活動比往年來得寧靜，也更有秩序。

他告訴中央社：「公園裡沒有色彩繽紛的燈光，也沒有任何慶祝活動。」

住在曼谷逾10年的菲律賓人桑蒂雅各（Jacky Santiago）表示，今年泰國水燈節的氣氛較爲平淡。她說，去年水燈節期間，街道四處都有鮮艷裝飾，河上會有小船和表演活動，今年因王太后辭世而格外安靜。

來自緬甸的尤里（Yuri）是首次在泰國過水燈節，雖然今年的水燈節少了節慶氣氛，但她仍非常興奮，因為緬甸也有慶祝水燈節的傳統。

水燈節是泰國、寮國、斯里蘭卡、柬埔寨和緬甸部分地區的傳統節日。根據泰國觀光局網站，每年佛曆12月15日月圓時，泰國人會將木船做成蓮花狀，放在水中或溪上漂流，同時將清香的花和香柱、蠟燭或是一枚硬幣放在船中，表示對水神虔誠的敬意，也將前一年所犯的過錯洗滌乾淨。

泰國觀光局也調整大型慶祝活動的形式，其中包括11月9日至12月23日舉行的「2025年昭披耶河燈光盛會」（Vijit Chao Phraya 2025）仍將舉行但調整形式。

根據官網，整體概念將以「暹羅之光—大地之母」（Light of Siam–Mother of the Land）為主題，以無人機燈光秀取代煙火表演，以光影傳達敬意與追思。

水在佛教儀式中具有重要的地位，人們會將用花、水果和蠟燭裝飾的美麗水燈放到水裡，當水燈順流而下時帶走壞運氣，同時向河神（Mae Khongkha）祈求來年的幸運，或是請河神原諒人們過度使用河水。（編輯：韋樞）1141105