泰國僑界台商共創台泰時報 以正體中文傳遞台灣觀點

（中央社記者李宗憲曼谷14日專電）泰國台僑與台商共同創立的「台泰時報」今天正式發行，以正體中文發布泰國、台灣和東南亞新聞和台僑與台商資訊，盼能滿足泰國「世界日報」停刊後，僑界對正體中文資訊平台的需求。

「台泰時報」（Tai–Thai Times）今天下午在曼谷發行記者會，台灣會館主席暨共同創辦人張玲琴表示，該媒體的誕生源自於「世界日報」在泰國停刊後，僑界少了一個連結台灣的重要窗口，因此希望以新的形式，延續台泰之間的對話。

張玲琴告訴中央社，她8歲時隨家人移居泰國，當年中文學習資源匱乏，最重要的課外讀物就是泰國「世界日報」，因此該報去年底停刊後，感到失落，但也促使她創辦「台泰時報」。

她說：「希望未來的世代也能有一份陪伴他們成長、學習中文與認識世界的媒體。」

「台泰時報」執行長劉怡惠則指出，近年在泰國的華文媒體雖數量眾多，但多數背後的經營者或資金來源皆來自中國，使台灣觀點逐漸在華文新聞場域中消失。尤其是泰國「世界日報」去年停辦後，讓不少在泰的台商與僑界感到缺乏可信賴的平台。

劉怡惠表示，「台泰時報」之所以命名為「台泰」，就是希望透過台灣人的視角報導泰國與台灣的新聞，成為雙方理解彼此的重要橋梁。她也強調，台灣人普遍謙遜、踏實，長期默默做對的事情，希望藉由媒體的影響力，將這樣的精神傳遞到泰國，也讓更多人看見台灣的價值。

駐泰代表藍夏禮也指出，自「世界日報」停辦後，台商與僑界普遍反映需要新的平台。因此「台泰時報」的出現，正好回應了台商與正體中文讀者的需求，無論是報導泰國或台灣新聞，都能為台商服務，同時讓泰國與東南亞民眾更了解台灣。

泰國政界人士也出席祝賀「台泰時報」發行，前國會議員艾比希（Abhisit）指出，台商長期深耕泰國，台泰雙方在經貿、文化與產業上的交流日益頻繁。他說：「在數位媒體時代，新型態媒體能讓年輕世代更即時理解台灣，有助深化台泰及區域間的良好關係」。

另外，學界也加入了「台泰時報」的營運，台灣虎尾科技大學是台泰時報在台灣合作的第一家大學，將擔任「台泰時報」在台灣的技術、資源等面向的合作媒合平台。

虎科大組長張逸品告訴中央社，校方非常認同、也支持「台泰時報」的理念，雙方有一個很清楚的共識，就是把中文當成一項可以走向世界的關鍵能力，而不是只停留在單一文化圈裡使用。校方也相信，中文內容如果要真的產生影響力，就必須進入區域市場，跟當地的青年、產業和社會產生實際連結。

她補充說，雙方未來將有中文新媒體與內容人才的培育，導入AI與數位工具的應用，推動台灣與東南亞青年在創新創業與實習上的交流，另外，還會有台灣及東南亞產業進行實作型合作，預計明年逐一展開。（編輯： 陳承功）1141214