泰國免簽入境收緊 嚴查多次入境長期滯留外國人

【看見泰國 VisionThai】泰國移民警察正鎖定濫用免簽制度「跳機」的外國人，透過免簽政策多次入境、長期滯留並從事詐騙或非法經營活動者，強調這類濫用免簽制度的行為將被嚴格禁制。當局強調，相關措施不影響一般短期旅遊的真正觀光客。​

移民局副局長宗隆‧林帕迪(Pol Maj Gen Choengron Rimpadee)表示，移民警察將特別關注連續第3次以免簽方式入境且「前後相接」停留的外國人，每次可在泰停留最多90天，若過往紀錄顯示前兩次各停留至少45天，將被詳加詢問並進一步審查入境目的。他指出，有些人甚至連續進出多達7次，其累計停留時間超過200天，明顯已不符合一般旅遊型態。​

宗隆表示，這類外國人來泰國並非單純觀光，而是透過泰籍人頭經營生意或工作，利用免簽政策避開正式簽證申請程序，使其資料未納入泰國的職業與稅務管理系統。因此，移民警察將對有明顯鑽漏洞模式者直接拒絕再次入境，藉此阻止從鄰國被打擊後轉移陣地到泰國的詐騙與非法產業鏈。​

他指出，隨著執法趨嚴，一些提供續簽服務、靠安排「簽證跳機」賺取費用的業者開始散播不實訊息，聲稱移民警察鎖定特定國籍，例如中國旅客。宗隆強調，這次對濫用免簽多次入境的管制措施，適用於所有國籍的訪客，不會針對任何單一國家，也不會波及正常來泰旅遊的遊客。​

他說，一般真正的觀光客平均每次在泰停留約15天，且能清楚說明住宿地點、在泰旅遊行程與預定離境日期，這類「合乎旅遊模式」的訪客一向受到歡迎。相較之下，頻繁利用免簽連續入境、停留時間異常偏長又無清楚旅遊計畫者，才是移民局打擊行動的重點對象。​

