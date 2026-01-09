泰國兒童節去哪玩？海陸空軍營、政府單位闖關、百貨巨型樂園！

【看見泰國 VisionThai】一年一度的泰國兒童節(Wan Dek)，將在明天（10日）熱鬧登場！這一天不只百貨，就連泰國政府、軍營舉辦盛大活動。還在苦惱週末該帶家中小朋友去哪裡「放電」嗎？看見泰國 VisionThai 特別精選了5大人氣泰國兒童節活動，從超震撼的空軍飛行秀到人氣百貨闖關集章活動應有盡有，這週就帶孩子度過難忘的佳節！（延伸看：3個泰國兒童節的秘密）

軍營活動

活動1：泰國王家陸軍 (Royal Thai Army Headquarters)

地點：泰國王家陸軍（點我看地圖）

日期：1月10日 08:00至16:00

點我看官方資訊

交通: BTS Victory Monument 站

陸軍總部及全國各大軍營同步開啟兒童節盛典！亮點包含防空炮、裝甲車等重型武器裝備展示，以及精彩的快反射擊示範、軍犬秀與泰拳表演。孩子們不僅能體驗軍事技能培訓，還能參與各種創意遊戲並獲得多樣獎品。透過多元互動，激勵青少年“愛國並關注世界”，免費入場，歡迎全家共度難忘時光！

泰國陸軍司令部邀請民眾於1月10日共襄盛舉，現場將有軍事操演、武器展示及多樣互動攤位。（來源：ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team）

活動2：泰國王家空軍第6聯隊 (Wing 6 Royal Thai Air Force)

地點：泰國王家空軍第6聯隊（點我看地圖）

日期：1月10日 07:00至16:00

點我看官方資訊

交通：BTS Royal Thai Air Force Museum 站

參加方式：掃碼QR （下方圖片）

空軍兒童節盛大登場！全天亮點包含 F-16、JAS-39及AT-6的多場高超飛行性能展示，更有AU-23噴煙表演與無人機震撼登場。歡迎親臨601中隊及空軍博物館，近距離接觸戰鬥機並參與贏獎活動，鼓勵孩子“敢夢敢想敢飛”，免費入場！

泰國空軍詳細列出三大活動據點的節目表，方便家長提前規劃當天的軍事體驗行程。 （來源：Royal Thai Ai​r Force）

泰國皇家空軍公佈兒童節飛行表演清單，F-16、JAS-39等多款戰機將在不同時段進行高空特技演練。（來源：Royal Thai Ai​r Force）

活動3 ：泰國王家空軍博物館(Royal Thai Air Force and National Aviation Museum)

地點：泰國王家空軍博物館（點我看地圖）

日期：1月10日 07:00至16:00

點我看官方資訊

交通: BTS Royal Thai Air Force Museum站

活動亮點包括精彩絕倫的無人機表演、又萌又威嚴的軍犬秀及震撼的花式操槍術。舞台更有制服秀、傳統孔劇及泰式武術表演，內容豐富且免費入場，還有精美獎品等你來拿。現場提供接駁車直達6基地觀看空中飛行秀，帶孩子輕鬆玩轉海陸空！

2026年泰國皇家空軍博物館將於兒童節開放，並公布了一整天精彩的舞台表演與戶外操演活動時程表。（來源：RTAF Museum พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ）

活動4 : 通施干空軍機場 (Thung Si Kan Air Force Base Small Airfield)

地點：通施干空軍機場（點我看地圖）

日期：1月10日 08:00至16:00

點我看官方資訊

交通: BTS Royal Thai Air Force Museum站

在通施干空軍小型機場開啟您的飛行夢想！活動亮點包含震撼的無人機示範、特技飛行表演，以及三屆世界冠軍帶來的FPV無人機競速展示。現場還有救災無人機示範、K-9軍犬秀及Teen Pop音樂舞台，更有豐富禮品與機器人展示等你參與。入場免費並提供接駁車服務，快帶孩子來體驗最新的飛行科技！

兒童節當天也將在空軍小型機場展示無人機技術，包括無人機足球賽與高空物資投遞演示。（來源：สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งสีกัน ）

活動5：第三海軍區 (3rd Naval Area Command)

地點：普吉島深水港（點我看地圖）

日期：1月10日 08:00 開始

點我看官方資訊

參加方式： 07:30現場報名

海軍特別推出「搭乘喀比號巡防艦（HTMS Krabi）出海」的驚喜活動，邀請孩子們親自登艦，跟著海軍大哥哥一同馳騁大海！地點位於普吉深水港，讓青少年能近距離體驗軍艦操作並探索海洋，啟發對航海與國防的夢想。限量150位（每位孩童須由一名成人陪同），名額有限，歡迎各位小軍迷準時到場登記報名！

泰國皇家海軍「甲米號」將於普吉島深水港開放參觀，限額150位名額讓孩子登艦體驗海上生活。（來源：H.T.M.S.Krabi）

活動6：泰國王家海軍海龜保育中心 (Royal Thai Navy Sea Turtle Conservation Center)

地點：泰國王家海軍海龜保育中心（點我看地圖）

日期：1月10日 08:00至13:00

點我看官方資訊

海軍防空暨陸岸防衛指揮部在海龜保育中心盛大舉辦兒童節活動，體驗深具教育意義的海龜放生回歸大海儀式，讓孩子親身參與海洋保育。不僅能近距離參觀各式軍事裝備展示，還有精彩的軍樂隊演奏、舞台趣味競賽及豐富的禮品抽獎，並透過互動遊戲引發愛國情操與環保意識。誠摯邀請家長帶孩子一同前來，在守護蔚藍海洋的同時，體驗飛向夢想的熱血魅力！

海軍防空與海防司令部將舉辦環保教育活動，亮點包括讓小朋友親手參與海龜放生行動。（來源：ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ）

政府活動

活動1：教育部 (Ministry of Education)

地點：教育部（點我看地圖）

日期：1月10日 07:00至16:00

點我看官方資訊

教育部舉辦的大型兒童節慶典，以「學優德美」為核心，規劃四大主題展區：「智慧之光」、「創意地球實驗室」、「富足即幸福」及「奇幻水世界」。現場結合互動實驗與藝術表演，帶領孩子從中學習科學、環保與永續理念。當天不僅有多樣禮品跟抽獎活動，更設有致敬皇太后陛下教育貢獻的特展，讓孩童在歡樂與驚喜中激發創意，全方位提升學識素養與生活技能！

泰國教育部舉辦2026年兒童節啟動記者會，公布年度標語「愛泰國，關懷世界」並鼓勵青少年勇於追夢。（來源：ศธ.360 องศา）

活動2：國家經濟社會發展委員會辦公室 (Office of the National Economic and Social Development Council)

地點：.國家經濟社會發展委員會辦公室（點我看地圖）

日期：1月10日 08:30至12:00

點我看官方資訊

國家發展委員會(NESDC)邀請大小朋友蒞臨蘇里亞努瓦博物館(Suryanuwat National Development Museum)，展開一場寓教於樂的探索之旅！活動非常豐富，包含有獎徵答、趣味繪畫以及各式各樣的闖關遊戲，現場還會發送精美小禮物。讓孩子們在輕鬆歡樂的氛圍中，邊玩邊認識國家發展與歷史建築。活動全程免費，不僅能豐富課外知識，更能與家人共同創造美好的互動回憶，快來一起同樂！

國家發展委員會（NESDC）邀請家長帶孩子前進蘇里亞努瓦大樓，參加填色比賽與互動遊戲領取驚喜獎品。（來源：Office of the National Economic and Social Development Council ）

購物中心活動

活動1：曼谷centralwOrld冒險樂園

地點：centralwOrld（點我看地圖）

時間：1月10日至11日

點我看官方資訊

交通：BTS Chit Lom站

為歡慶泰國兒童節人氣百貨centralwOrld，打造為一座大型冒險樂園6大闖關遊戲，讓孩子在真實體驗中學習成長，完成闖關還有勳章跟小禮物唷！此外，還有人氣節目 《SUPER 10》 與 《SUPER 100》 的天才少年少女帶來驚艷秀。

CentralwOrld舉辦「超級兒童奧運會」，準備超過一萬份精美禮物與趣味技能挑戰賽，解鎖未來職涯潛能。（來源：Facebook CentralWorld ）

活動2：曼谷Terminal 21 Asok馬戲團樂園

地點：Terminal 21 Asok（點我看地圖）

時間：1月10日至11日

點我看官方資訊

交通：BTS Asok站

Terminal 21 Asok以「THE CIRCUS WONDERLAND 馬戲團奇幻樂園」為主題，邀請小朋友們勇闖3大奇幻關卡集章，包含能量衝刺、遊戲時間、投籃挑戰，完成3個集章就能兌換限量拼圖唷！

Terminal 21 Asok 購物中心打造「馬戲團仙境」，消費滿額即可參加任務集點活動，兌換限量版拼圖獎勵。（來源：Facebook Terminal21 Asok Shopping Mall）

活動3：曼谷暹羅天地ICONSIAM巨型小鴨樂園

地點：ICONSIAM（點我看地圖）

時間：1月7日至10日

點我看官方資訊

交通：BTS Charoen Nakhon站

今年兒童節 ICONSIAM 特別聯手大黃鴨 B.Duck 舉辦「The Iconic Children’s Playground 2026」，在河濱廣場打造超吸睛的6公尺巨型充氣鴨，以及首度亮相的1,000隻水上漂浮小黃鴨。現場還有3座巨型充氣城堡讓孩子盡情跳躍放電！

曼谷 ICONSIAM 推出兒童節限定優惠，包括河濱公園巨型充氣城堡免費入場，以及兒童專屬的免費電影放映。（來源：Facebook ICONSIAM）

活動4：EM DISTRICT糖果樂園

地點：EM DISTRICT（點我看地圖）

時間：即日起至1月11日

點我看官方資訊

交通：BTS Phrom Phong站

準備好迎接最甜蜜的冒險了嗎？1/8 至 1/11，曼谷 EM DISTRICT (Emporium, EmQuartier, Emsphere) 將化身夢幻「糖果樂園」！將有巨型娃娃機、人氣卡通角色遊行、 EMJOY可愛手作工作坊、IKEA趣味派對，到Helix Sky Dining的臉部彩繪等活動等你參加。

EM District 購物區化身「魔法糖果工廠」，現場設有全泰國最大的巨型夾娃娃機與夢幻糖果遊行，活動將持續至 1 月 11 日。（來源：Facebook Emsphere at EM District）

不論是難得開放的泰國軍營、政府部門，或是人氣百貨活動，都能讓你體驗最熱鬧豐富的泰國兒童節！

封面僅為示意圖

