泰國兒童節為什麼在1月？原來和天氣有關！

【看見泰國 VisionThai】每年跨完年迎接的，就是一年一度的「泰國兒童節」วันเด็ก；Wan Dek)。這一天不僅是孩子們的狂歡日，更是從軍營開放、總理親送祝福，到各種免費搭乘與體驗齊發的全國性年度盛事。泰國這座微笑之國，透過獨特又帶點可愛的方式，向下一代傳遞「你們很重要」的訊號。

​秘密1：首屆兒童節是在10月？

泰國兒童節的誕生可以追溯到1955年，源頭其實是聯合國發起的「國際兒童日」。當時泰國政府為了響應號召，希望喚起社會對兒童權益、健康與教育的重視，便在1955年10月3日舉辦了史上第一次的兒童節慶祝活動。​

廣告 廣告

隨著時間推移，這個節日不再只是象徵性活動，而是逐漸演變成一項全民參與的年度運動。泰國社會普遍相信「少年強則國強」，政府每年也會投入不少資源，從中央到地方一起「寵小孩」。除了軍營和總理府，許多博物館、動物園乃至大眾運輸系統，在兒童節當天都會為兒童提供免費或優惠入場與搭乘，誠意十足。

秘密2：改到1月原因很貼心

雖然第一次慶祝是在10月，但實際執行幾年後，泰國政府發現兩個很現實的問題：其一，10月仍在泰國雨季，許多戶外活動常被傾盆大雨打亂；其二，當時是安排在星期一，家長多數要上班，根本很難抽身陪孩子參加活動。​（延伸看：泰國雨季在哪時候？認識泰國天氣）

為了讓全家可以真正一起出門過節，也避免被天氣攪局，政府在 1964 年決定把兒童節移到天氣較乾爽涼快的一月，並固定在「一月第二個星期六」。如此一來，家長不必請假，孩子也能安心期待「屬於自己的一天」，親子一起外出的比例明顯提高，兒童節也在這樣的調整下變得更接地氣。​

秘密3：總理「親送祝福」傳統超過70年

除了各種體驗活動，泰國兒童節還有一項延續超過70年的特殊傳統，自1956年起，每年總理都會親自送上「兒童節勉勵語」，用幾句簡短、朗朗上口的話，向全國孩子說出對新一代的期待。​

2026年，總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)給出的兒童節的勉勵語是：「รักชาติไทย ใส่ใจโลก」（愛泰國，愛地球），延續泰國一貫強調的愛國情感，另一方面也提醒新世代小朋友在愛泰國的同時，也要學會關心地球與環境議題，可看出阿努廷對「從國家走向世界」的期許。​

2026年總理阿努廷對泰國兒童的勉勵語「愛泰國，愛地球」（來源： Royal Thai Government）

同時，曼谷市長查猜(Chadchart Sittipunt)也推出了風格截然不同、語氣貼近年輕世代的兒童節勉勵語：「ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา」（就算腦袋再怎麼倔、耳朵再怎麼不愛聽道理，也別丟下自己的夢想，要勇敢打造屬於自己的人生。）這段話彷彿在對孩子們說，不必當完美乖小孩，但要記得守住夢想、活出自己。​

2026年曼谷市長查猜獻上貼近新世代語氣的兒童勉勵語（來源 ：ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ）

微笑之國給孩子的一天

從1955年響應國際兒童日，到1964年改成一月第二個週六，再到總理與地方首長每年用標語和孩子對話，無論是爬上坦克拍照、走進總理府拍下一張難忘合影，還是看見「愛泰國，愛護地球」與「勇敢打造屬於自己的人生」這些寄語出現在新聞與校園裡，對泰國小朋友來說，這一天意味著自己被看見、被當成主角，也是在歡樂中慢慢學會「身為新世代泰國人」的一堂公民課。

封面僅為示意圖

更多VISION THAI看見泰國報導

泰國兒童逗趣的傳統髮型由來！原來是因為這樣

專家警告！泰國兒童面臨4大危機 包含性侵、霸凌

