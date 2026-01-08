泰國兒童節為什麼在1月？原來和天氣有關！
【看見泰國 VisionThai】每年跨完年迎接的，就是一年一度的「泰國兒童節」วันเด็ก；Wan Dek)。這一天不僅是孩子們的狂歡日，更是從軍營開放、總理親送祝福，到各種免費搭乘與體驗齊發的全國性年度盛事。泰國這座微笑之國，透過獨特又帶點可愛的方式，向下一代傳遞「你們很重要」的訊號。
秘密1：首屆兒童節是在10月？
泰國兒童節的誕生可以追溯到1955年，源頭其實是聯合國發起的「國際兒童日」。當時泰國政府為了響應號召，希望喚起社會對兒童權益、健康與教育的重視，便在1955年10月3日舉辦了史上第一次的兒童節慶祝活動。
隨著時間推移，這個節日不再只是象徵性活動，而是逐漸演變成一項全民參與的年度運動。泰國社會普遍相信「少年強則國強」，政府每年也會投入不少資源，從中央到地方一起「寵小孩」。除了軍營和總理府，許多博物館、動物園乃至大眾運輸系統，在兒童節當天都會為兒童提供免費或優惠入場與搭乘，誠意十足。
秘密2：改到1月原因很貼心
雖然第一次慶祝是在10月，但實際執行幾年後，泰國政府發現兩個很現實的問題：其一，10月仍在泰國雨季，許多戶外活動常被傾盆大雨打亂；其二，當時是安排在星期一，家長多數要上班，根本很難抽身陪孩子參加活動。（延伸看：泰國雨季在哪時候？認識泰國天氣）
為了讓全家可以真正一起出門過節，也避免被天氣攪局，政府在 1964 年決定把兒童節移到天氣較乾爽涼快的一月，並固定在「一月第二個星期六」。如此一來，家長不必請假，孩子也能安心期待「屬於自己的一天」，親子一起外出的比例明顯提高，兒童節也在這樣的調整下變得更接地氣。
秘密3：總理「親送祝福」傳統超過70年
除了各種體驗活動，泰國兒童節還有一項延續超過70年的特殊傳統，自1956年起，每年總理都會親自送上「兒童節勉勵語」，用幾句簡短、朗朗上口的話，向全國孩子說出對新一代的期待。
2026年，總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)給出的兒童節的勉勵語是：「รักชาติไทย ใส่ใจโลก」（愛泰國，愛地球），延續泰國一貫強調的愛國情感，另一方面也提醒新世代小朋友在愛泰國的同時，也要學會關心地球與環境議題，可看出阿努廷對「從國家走向世界」的期許。
同時，曼谷市長查猜(Chadchart Sittipunt)也推出了風格截然不同、語氣貼近年輕世代的兒童節勉勵語：「ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา」（就算腦袋再怎麼倔、耳朵再怎麼不愛聽道理，也別丟下自己的夢想，要勇敢打造屬於自己的人生。）這段話彷彿在對孩子們說，不必當完美乖小孩，但要記得守住夢想、活出自己。
微笑之國給孩子的一天
從1955年響應國際兒童日，到1964年改成一月第二個週六，再到總理與地方首長每年用標語和孩子對話，無論是爬上坦克拍照、走進總理府拍下一張難忘合影，還是看見「愛泰國，愛護地球」與「勇敢打造屬於自己的人生」這些寄語出現在新聞與校園裡，對泰國小朋友來說，這一天意味著自己被看見、被當成主角，也是在歡樂中慢慢學會「身為新世代泰國人」的一堂公民課。
封面僅為示意圖
更多VISION THAI看見泰國報導
泰國兒童逗趣的傳統髮型由來！原來是因為這樣
專家警告！泰國兒童面臨4大危機 包含性侵、霸凌
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 8
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 17
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 15
全台預售交易崩跌？台積電惹的禍！新竹嘉義高雄慘淪重災區｜房市觀點
2026年，台股氣勢如虹！1月5日盤中一飛沖天，首度攻破3萬點，創下歷史新高，而扮演關鍵推手的護國神山台積電，盤中股價一度衝上1695元改寫歷史天價，也再度點燃市場對台積電未來成長的期待。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 19
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 267
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 3 小時前 ・ 2
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 65
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 372
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因常春月刊 ・ 1 天前 ・ 47
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 34
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 11
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17