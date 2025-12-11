泰國入境遭拒案例激增 業者急籲：導入預審機制

【看見泰國 VisionThai】泰國收緊免簽管制措施，近期傳出多起旅客遭拒入境案例，泰國飯店協會呼籲政府公開透明化新規，並建議採用預先審查系統，避免在入境現場才發生爭議。

泰國移民局上月推出四項新措施，嚴防外國人以觀光名義入境從事網路犯罪、非法營業、洗錢等不法行為。其中最受關注的是限縮90天免簽多次入境，旅客往返次數限制為兩次，超過者若無正當理由將在機場或邊境被拒入境。（延伸看：泰國免簽入境收緊！嚴查多次入境長期滯留外國人）

廣告 廣告

泰國飯店協會會長 Thienprasit Chaiyapatranun 表示，近期飯店業者接獲多起住客因免簽資格被拒入境的案例，社群媒體上也出現類似抱怨。「這種不確定性會嚇跑潛在遊客，也讓外界質疑：究竟是旅客不懂規則，還是官員有上下其手的空間？」

他強調，相關單位應主動說明新規內容，甚至解釋社群媒體上流傳的拒絕入境案例原因，才能消除疑慮。

Thienprasit 指出，由移民官員現場判斷或隨機抽查並非理想做法。他建議參考其他國家經驗，採用預先審查機制和自動通關閘門，「泰國已要求旅客提前三天填寫數位入境卡，移民局早就有資料可以預審。通過預審的旅客快速通關，有疑慮者再進行面談，既提升效率也讓遊客安心。」

他表示，業界支持政府規劃中的免簽預先核准系統，類似南韓的電子旅行許可(K-ETA)，有助改善入境審查流程。

根據官方數據，截至12月7日，泰國外國旅客達3,020萬人次，較去年同期下降7.19%。前三大客源市場為馬來西亞(423萬人次)、中國(418萬人次)及印度(228萬人次)。

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖

更多VISION THAI看見泰國報導

注意！泰國免簽入境收緊 嚴查多次入境長期滯留外國人

晚上也能參觀泰國博物館！53座博物館「Night at the Museum 2025 」活動開跑

