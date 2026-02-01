泰國兩大黨民調膠著 搶國會席次拚組閣

台泰時報31日報導，隨著泰國大選進入最後衝刺階段，泰自豪黨近期明顯加強民族主權與國家安全相關論述，試圖在選情膠著之際爭取關鍵選票。多項最新民調顯示，各主要政黨支持度差距逐步縮小，選民對政黨實力與總理人選的態度仍在變動。

根據泰國國立發展管理學院（NIDA）公布的「2026年選舉動能第二輪」全國性民調，調查於1月23日至27日進行，訪問2,500名年滿18歲選民。結果顯示，若即刻舉行大選，人民黨總理候選人納塔彭（Natthaphong Rueangpanyawut）支持度為29.08%，居於首位；泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）以22.24%排名第二，其後依序為民主黨前總理阿披實（Abhisit Vejjajiva）12.52%，以及為泰黨的尤德查南（Yodchanan Wongsawat）12.12%。

與本月初第一輪調查相比，納塔彭支持度持續上升，阿努廷則小幅成長。政黨票與選區票趨勢亦相近，人民黨暫居領先，其後為泰自豪黨、為泰黨與民主黨，其餘小黨差距明顯。

NIDA民調中心主任蘇威查（Suvicha Pouaree）分析指出，人民黨的支持度已接近天花板，近期成長主要來自前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）全國走訪與社會安全議題操作，後續恐以瓜分為泰黨原有選民為主，新增票源有限。

依據目前趨勢推估，泰自豪黨可望取得140至150席，人民黨約125至135席，為泰黨80至90席，民主黨約35至45席。在此情境下，泰自豪黨具備主導組閣談判的有利位置，可能與為泰黨及勇敢黨（Klatham Party）合作，或轉與為泰黨及民主黨結盟；若由人民黨主導，則需整合為泰黨與民主黨。

另一份由國王巴差提朴研究院於1月16日至19日進行、訪問2,000人的民調亦呈現相近結果。23.4%受訪者認為尚無合適總理人選，阿努廷支持度升至18.9%，納塔彭降至15.2%，其後為尤德查南12.1%，阿披實8.8%。

素可泰坦瑪提拉開放大學政治學者育塔蓬（Yuthaporn Issarachai）指出，多數未決定選民已逐漸定向，選戰後期出現劇烈翻盤的空間有限，目前更像是在既有政治光譜內競逐。

他認為，泰自豪黨以清楚的民族論述，在保守派選民間具有優勢，將選戰框架設定為「愛國與不愛國」之分，有助於在有限族群內擴大支持。

相關論述亦趨於直接。泰自豪黨副黨魁披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）日前在社群平台發文表示，當前泰國政治已明確分為愛國與非愛國兩方。

對此，納塔彭回應，人民黨正面看待民調結果，但不會因此自滿，仍將重心放在爭取國會席次。 (編輯:柳向華)