泰國再傳坍塌！起重機砸車釀二死 建設巨頭連兩日奪命

（記者許皓庭／綜合報導）泰國龍仔厝府今（15）日上午發生重大工安事故，興建中的拉瑪二路高速公路高架橋起重機無預警倒塌，直接擊中下方行駛中的兩輛汽車，造成 2 人死亡、5 人受傷。令人震驚的是，該工程承包商「義大利-泰國合作發展公司（ITD）」昨日才剛涉及一場致 32 死的鐵道起重機意外，連兩日的致命事故已引發泰國政府高度關注與社會強烈譴責。

圖／泰國龍仔厝府今（15）日上午再傳重大工安事故，興建中的拉瑪二路高速公路高架橋起重機無預警倒塌，造成 2 人死亡、5 人受傷。（翻攝 PR Thai Government X）

根據現場曝光的行車紀錄器影像顯示，事發於今日上午 9 時 15 分，位於 M82 號高速公路高架路段的第二期工程現場。當時大型起重機連同龐大的混凝土樑柱突然墜落，現場瞬間煙塵四起、瓦礫散落，行經拉瑪二路的車輛被巨大重物壓毀。目擊者餘悸猶存地表示，事發時塵土遮蔽視線，所幸反應及時才未被碎片波及，現場交通一度陷入癱瘓，警方與救難人員接獲通報後立即封鎖路段展開救援。

圖／當時大型起重機連同龐大的混凝土樑柱突然墜落，現場瞬間煙塵四起、瓦礫散落，行經拉瑪二路的車輛被巨大重物壓毀。（翻攝 PR Thai Government X）

這起悲劇是泰國連續兩天發生的致命施工意外。就在昨（14）日，由同一家建築巨頭 ITD 所負責的泰中高鐵工地亦發生起重機倒塌，砸中一列行駛中的客運列車，導致 32 人喪生、66 人受傷。泰國副總理兼交通部長皮帕已趕赴今日意外現場，嚴厲要求相關單位查明真相。皮帕強調，政府必須確認這些連續發生的慘劇究竟屬不可抗力的意外，亦或是操作程序與結構管理上的人為疏失。

圖／當時大型起重機連同龐大的混凝土樑柱突然墜落，現場瞬間煙塵四起、瓦礫散落，行經拉瑪二路的車輛被巨大重物壓毀。（翻攝 PR Thai Government X）

作為泰國最大的建設公司之一，ITD 近年來的工安紀錄卻劣跡斑斑。除了本週發生的兩起事故，去年 3 月該公司承建同一路段時也曾因坍塌釀成 6 死 24 傷，導致該路段被民眾冠上「死亡之路」的惡名。此外，在 2025 年 3 月緬甸強震期間，該公司於曼谷興建的國家審計署辦公大樓也發生倒塌，造成 95 人罹難。ITD 頻繁發生重大意外，已讓泰國輿論對其工程品質與政府監管能力產生嚴重質疑。

目前泰國官方已針對該公司的所有工程項目展開安檢評估，並對今日事故路段進行無限期封鎖。相關調查將針對施工標準、機械維護及管理機制進行全面審核，以釐清連續工安意外的法律責任歸屬，防止類似人命損失再度發生。

