泰國列出三大停火條件 要求柬方先停火並掃雷

【看見泰國 VisionThai】泰柬邊境戰火再起，泰國外交部對外說明，已就泰柬邊境局勢提出三項停火條件，並強調必須由柬埔寨先宣布停火，且確實落實，才有後續安排。外交部同時否認有關美國考慮對泰國、柬埔寨加徵關稅的外媒報導，稱目前未接獲進一步正式訊息。（延伸閱讀：泰柬邊境衝突再度升溫）

外交部發言人尼空德·巴蘭庫拉(Nikorndej Balankura)表示，泰國提出的三項條件包括，柬埔寨需先單方面公開宣布停火、之後必須持續維持停火狀態，並以真誠態度推進邊境地區的掃雷行動。泰方指出，柬埔寨過去在言行上多次出現落差，特別是今年12月14日一度對外釋出願意和平降溫的訊號，卻同時加劇邊境軍事行動，導致衝突升級。

尼空德指出，泰方近期持續譴責柬軍在邊境發射火箭、造成平民傷亡並推高緊張局勢的行為，並已就相關人權與國際人道法疑慮向聯合國人權事務高級專員辦事處(OHCHR)通報，希望國際社會了解衝突由柬方率先發難的立場。他說，衝突地區的安全風險迫使當地超過600所學校與醫療機構被迫暫停運作，以保障師生與醫護人員安全。

對於外界指控泰國軍事行動破壞邊境古蹟與遺址一事，泰方則回應，已蒐集並提交證據顯示，柬埔寨軍隊曾將部分考古區域作為軍事據點使用，強調有必要釐清責任歸屬。外交部也關注柬方中止部分陸路邊境通行的決定，認為此舉可能影響平民通行與安全，若處理不當，恐有牴觸國際法規範之虞。

對於滯留柬埔寨的泰國公民，泰方表示，駐柬埔寨大使館與總領事館已準備好提供身分確認與返國協助，包括協調通行與後送事宜。對於《華爾街日報》報導美國可能對泰柬加徵關稅，尼空德重申，除先前美泰領袖通話中提到雙邊貿易談判將重啟外，暫未收到任何進一步官方確認或具體關稅計畫。

在區域外交層面，泰國重申希望透過東協(ASEAN)外長會議當面說明邊境最新情勢，認為實體會議有助於各國清晰掌握事態發展。原定近期舉行的外長會議因行程衝突延後至12月22日，泰方預計將在會中就停火條件、掃雷合作與平民保護等議題，向各成員國進一步說明立場與訴求。

核稿：陳韋如

