泰國刺激觀光出重手！解除長達半世紀午後禁酒令 試行6個月拚經濟

泰國政府為刺激觀光宣布解除午後禁酒令，試行6個月。示意圖（pexels提供）

泰國政府拍板實施一項重大政策鬆綁，宣布今（3日）起，解除長達數十年、讓許多遊客感到困惑的下午2點至5點禁止販售酒精飲料的規定。這項決定立即生效，並將展開為期6個月的試行計畫，旨在全面刺激疫情後復甦的旅遊業與餐飲經濟。

綜合泰媒報導，泰國副總理索蓬（Sophon Saram）指出，雖然過去曾擔憂政府官員在上班時間「溜出去喝一杯」而制定此規，但衛生部長帕塔納（Pattana Promphat）也表示，放寬規定符合當前情勢。根據新規定，酒精銷售時間將從上午11點直接延續至午夜12點，不再有下午的中斷期。

廣告 廣告

此外，針對夜間營業的持照場所，顧客被允許在閉店後，延長至凌晨1點喝完他們的飲料。這項變革對泰國這個全球熱門旅遊國來說，被視為提升營運彈性和旅客便利性的重要一步，業界普遍表達正面期待。

午後禁酒令從何而來？

許多旅客都曾對泰國酒類商店和超市為何在下午特定時段突然停止販酒感到不解。這項「午後禁酒令」最早可追溯至1972年的政變法令。當時，其初衷確實是為了防止公務員在工作時間飲酒，後來也有防止學生放學後購買酒精的考量，但隨著時代變遷，這項規定已不符合現代生活型態，也成了外國旅客用餐時的不便，因此官方決議朝向更符合觀光市場的方向調整。

不過，儘管泰國以其熱門的夜生活聞名，但其酒類法律仍根植於視飲酒為道德踰矩的佛教教義，例如在重要宗教節日會實施全天禁酒令，國際機場則屬於少數允許在規定時間外販售的例外場所。

放寬禁令後，對泰國社會有何衝擊？

這項為期180天的試行，將由曼谷和其他府的酒精管制委員會密切監測社會影響，以評估成效並決定未來是否永久實施。放寬禁令雖然能刺激經濟，但也引發了對公共安全的憂慮。根據世界衛生組織（WHO）數據，泰國是亞洲酒精消費率最高的國家之一，而其道路交通死亡率在2021年高居全球第16位。泰國公衛部統計更顯示，從2019年至2023年間，該國有近3萬3,000人死於酒駕事故。

因此，儘管泰國政府為了觀光開了綠燈，但仍提醒旅客務必遵守當地法律與安全規範，特別是酒後駕駛的取締仍相當嚴格。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

南韓電商酷澎掀退會潮！帳號被放淘寶賣 CEO承諾：積極研議賠償受害者

太狗血！富商公公認罪「光速復合」媳婦情人 唯一受害者兒子仍在監獄受苦

還要藍白合？黃國昌搶先宣布「徵召陳琬惠選宜蘭」 國民黨回應了