泰國包裹空壓機藏市價2千萬海洛因磚 南打逮2嫌收押

（中央社記者洪學廣高雄15日電）刑事局南部打擊犯罪中心查獲張姓主嫌涉利用泰國寄來的工業用空壓機包裹，在內暗藏總重3公斤高純度海洛因磚黑市價達2000萬元；警方逮捕張男及王姓共犯，2人均遭羈押。

關務署去年5月發現一只從泰國寄來包裹有異，經通報刑事警察局南部打擊犯罪中心，警方專案小組動用機具切割破壞，發現包裹內工業用空壓機厚重機殼內並非機械構造，而是8塊鼎鼎大名高純度「雙獅地球牌」海洛因磚。

刑事局南打中心向中央社記者表示，運毒集團為規避海關查驗、取得毒品高額獲利絞盡腦汁，將總重約3公斤的8塊海洛因磚藏在空壓機厚重機殼，企圖以厚重空壓機金屬外殼，規避X光機掃描；且高純度海洛因磚體積經精密壓縮，單塊大小正好可放入口袋中，極易於運輸過程中隨身藏匿，也利於後續分裝。

南打指出，此案有賴於關務人員憑藉經驗法則細心識破運毒手法，專案小組歷經數週追蹤監控，針對包裹流向進行布網，先在高雄市新興區逮捕取件人26歲王姓男子，再溯源循線於台中逮捕36歲張姓主嫌拘捕到案；全案詢後依違反毒品危害防制條例，移送高雄地方檢察署偵辦，2人訊後均遭收押。

南打解釋，「雙獅地球牌」是全球毒品史上最知名商標之一，起源於東南亞的「金三角」地區（緬甸、泰國、寮國交界處），主要標榜極高純度，更被毒蟲們譽為「毒品界LV」。

刑事警察局強調，此案查獲海洛因磚純度極高，黑市價格達新台幣2000萬元。若流入市面將危害無數國人健康；呼籲民眾切勿受利誘參與運毒，運輸第一級毒品最高可處死刑或無期徒刑，切莫以身試法。（編輯：陳仁華）1150115