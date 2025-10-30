泰國北欖府龍捲風災 患難不忘互扶持

十月中旬，一場突如其來的龍捲風，橫掃泰國北欖府、邦波縣、空普冷村，摧毀許多人的家園。慈濟志工前往災區，一戶一戶探視，不只是了解損害，更是靜靜傾聽受災居民的害怕與無助，為七戶受災居民送上祝福金與福慧紅包，膚慰他們尚未平復的心。

房屋被龍捲風吹得近乎全毀，從小在這長大的甘雅拉，在殘破的家園前，難過、不捨，所幸一家平安無恙。

受災居民 甘雅拉：「回來看到家裡的情況 仍很不捨，大概2天沒回來 因為要上班，這2天 都沒有回來這個家，現在再看到 心裡還是難受，因為我從小就在這裡長大。」

這段日子，暫時借住親戚家，其實5年前，這位親戚也曾在風災中投靠過甘雅拉，災難中相互扶持。

甘雅拉親戚慈濟志工 林如緣：「以前他們也照顧過我們嘛，喔 那算是報答恩情， 真好 彼此互相回饋。」

十月中旬，突如其來的龍捲風橫掃 空普冷村，摧毀許多人的家園，70多歲的 宋哉 心有餘悸，志工送上祝福金，輕聲安慰。

受災居民 宋哉：「現在生活雖然恢復了，可是一聽到風聲 心裡還是怕，那天真的嚇壞了。」

慈濟泰國分會副執行長 張惠珍：「伯伯 這個是五穀粉，加熱水就可以飲用。」

風災後，慈濟志工走進災區，一戶戶訪視，除了了解損害，同時傾聽受災居民的害怕與無助。

慈濟泰國分會執行長 林純鈴：「這是祝福金 祝福您， 這份是來自台灣，證嚴法師的福慧紅包 請您收下，還有這包淨斯穀粉 也是從台灣帶來的，很有營養 對健康有幫助，沖熱水即可 全家人都可以食用。」

有些房屋修繕已接近完工，慈濟志工溫柔陪伴，希望帶給居民重建生活的力量。

