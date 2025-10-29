泰國千古一帝：15歲登基，娶4位親妹妹，納150妃生77子 用婚姻改寫國運
國際中心／唐家興報導
泰國千古一帝朱拉隆功大帝（拉瑪五世），是東南亞歷史上最具傳奇色彩的君主之一。他十五歲即位，歷經動盪時局，卻以非凡智慧推動泰國現代化。令人震驚的是，這位被尊為「國父」的君王，曾娶四位親妹妹為后，擁有超過150名妃嬪，並育有77名子女。他的一生，既是權力與愛情的交織，也是一場關於國家命運的賭注。
少年天子臨危登基：15歲的國王與動盪的暹羅
19世紀中葉的暹羅（今泰國），正夾在西方列強的殖民擴張風暴之中。朱拉隆功的父親是開明的拉瑪四世蒙固王，主張向西方學習，為子女延攬外籍教師，電影《安娜與國王》中的國王形象，正是以他為原型。
然而命運無情，1868年，蒙固王在觀測日食時染上瘧疾病逝。年僅15歲的朱拉隆功被迫登基，面對內憂外患、危機四伏的局勢。當時實權掌握在攝政王西·素裡亞翁手中，少年國王名義上擁天下，實則淪為傀儡。
但朱拉隆功並未放棄。他選擇隱忍，默默學習、觀察權力運作，等待親政的契機。這份早熟的沉穩，也奠定了他日後改革泰國的根基。
王室血脈的政治婚姻：迎娶四位親妹妹
當朱拉隆功成年準備親政時，他的第一步，便是鞏固王權。令人震驚的是，他迎娶了四位同父異母的親妹妹：蘇喃她、蘇庫嫚瑪拉喜、沙旺瓦她娜與昭娃帕彭喜，全部被立為王后。
表面看似亂倫，實則深具政治意涵。在當時的暹羅王室，血統純淨被視為「神聖不可侵犯」的象徵。受印度教「神王」思想影響，國王被視為神的化身，王族內婚成了維繫神聖血脈的必要儀式。朱拉隆功透過這種「內婚制」，確保後代繼承人的血統合法性，也藉此穩固王權。這不僅是情感的犧牲，更是政治的精算。
後宮政治：150妃嬪的權力聯盟
朱拉隆功的婚姻策略遠不止血統。他擁有超過150位妃嬪，這並非單純的奢華享樂，而是一場全國性的政治佈局。
在當時的暹羅，各地貴族勢力龐大、分權嚴重。朱拉隆功深知，要推動現代化改革，必須將地方權力納入中央掌控。於是他精心挑選妃嬪，多出自地方望族或貴族之家。
每一場婚姻，都是一次政治聯盟。地方貴族的女兒成為王妃，意味著家族與王室綁定命運，共同維護中央政權。透過這張「姻親網絡」，朱拉隆功無需兵戈相見，便實現了權力的集中與全國穩定。
77名子嗣：打造泰國第一代現代菁英
在權力與血脈交織的背後，朱拉隆功的目光早已放眼未來。他將自己的77名子女，特別是王子們，送往歐洲各大名校深造，學習軍事、外交、醫學、法律與工程。他明白，國家的現代化，離不開新一代具備國際視野的領導群。
這些歸國的王子們，後來成為泰國第一代現代官僚與軍政骨幹：有人建立陸軍體系，有人設立司法制度，也有人規劃鐵路與郵政。他用自己的血脈，塑造了整個國家的新時代。
泰國「國父」的遺澤：一位用婚姻與遠見改變歷史的帝王
1910年，朱拉隆功駕崩，全國哀悼。民眾自發尊稱他為「朱拉隆功大帝」，並將他的生日9月20日訂為國定假日。今日泰國最知名的學府：朱拉隆功大學，亦以他的名字命名，象徵他在教育與現代化上的永恆影響。
朱拉隆功的一生，是矛盾的縮影：
他娶親妹妹，是為了維繫神聖血統；
廣納妃嬪，是為了建立全國聯盟；
培育子女，是為了國家的未來。
在殖民風暴中，他以智慧與遠見，守住了泰國的主權與尊嚴。這位被譽為「泰國千古一帝」的君主，用他獨一無二的方式，讓國家挺過動盪，也在歷史長河中，留下了最深刻的身影。
