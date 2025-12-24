泰國南瑤媽祖宮20週年慶 見證台灣信仰在海外扎根

（中央社記者李宗憲曼谷24日專電）泰國南瑤媽祖宮自台灣彰化分靈至泰國後，今年已邁入第20年，廟方今晚在曼谷舉行20週年感恩晚宴，席開近百桌。近千名來自泰國各地和從台灣而來的信徒參加，另有台灣藝人許效舜和王彩樺等人演出，場面非常熱鬧。

泰國南瑤媽祖宮今天在泰國海軍俱樂部舉行「20週年宮慶音樂會暨千人感恩晚宴」，活動由深具台灣特色的「三太子」神偶表演開場，隨後藝人王彩樺接唱「保庇」等多首曲目，氣氛高昂，不少信徒隨音樂手舞足蹈，現場歡聲雷動。

泰國南瑤媽祖宮管理委員會主委林朝坤回憶，當年是由時任彰化南瑤宮管理人、彰化市長溫國銘代表向媽祖請示，獲得首肯後才同意分靈至泰國。

他指出，彰化南瑤宮媽祖於2006年分靈抵達泰國，由溫國銘率領500多名信徒護駕同行，場面相當盛大。據悉，當時出巡途中，馬路兩旁擠滿泰國民眾虔誠祭拜，迎接泰國首座媽祖抵達。

南瑤媽祖宮建廟委員會主席郭修敏表示，南瑤媽祖自台灣分靈遠渡重洋，「這20年來，媽祖護佑異鄉遊子，安定無數家庭，香火日盛，信眾日增，神恩早已深植人心」。

她向中央社表示，「20年，就像一個小孩子成長到成年」，在海外有媽祖信仰作為心靈依靠，令人感動。她也感謝台商與信眾一步一腳印、團結支持，才能走到今天，完成建廟的最後一里路。

今晚出席晚宴的還有駐泰代表藍夏禮、駐泰副代表董思齊、身兼彰化南瑤宮管理人的彰化市長林世賢，以及民進黨台北市議員簡舒培等人。

藍夏禮表示，泰國南瑤媽祖宮20年的發展歷程並不容易，早年沒有正式廟宇，如今終於走到即將動土興建大廟的重要時刻，令他相當感動。

他向中央社指出，媽祖信仰不僅是台商在海外打拚的重要精神支柱，也展現台灣宗教信仰的軟實力，並說，「台灣人除了在泰國投資經商，也十分重視精神層面與宗教文化」，而泰國本身是一個尊重宗教的國家，使台灣信仰得以在當地落地生根。

林世賢也表示，台灣的軟實力不僅來自半導體或經濟實力，更重要的是自由民主的價值，以及深厚的文化與宗教信仰。他說：「宗教信仰的自由，讓台灣的文化軟實力能在海外建立穩固基礎，也成為海外台商的重要心靈寄託。」

林世賢期盼未來能與泰國當地宗教文化更多交流，讓台灣的影響力透過文化與價值，持續向外延伸。（編輯：陳承功）1141224