泰國南部大水災傳台人失聯 駐泰代表處：與台商研議必要協助

泰國南部連日暴雨成災，報導傳出至少有5名台灣人因通訊中斷而無法聯繫，我國駐泰代表處表示，持續密切注意合艾等地水患情形，並與當地相關僑領保持密切聯繫，且正和相關單位及台商研商如何提供必要的協助，並期盼受災地區能儘速恢復正常生活。

根據《中央社》報導，泰南台商會長丘應華表示，據統計包括台籍員工和住在合艾的台灣人，目前有至少5人因通訊中斷而無法聯繫上，他研判，這些人住在高樓層應未有立即危險，但仍盼能儘快取得聯繫。

針對連日豪雨造成的災情，駐泰代表處透過新聞稿表示，泰國南部的宋卡府合艾等地因連日暴雨成災，部分積水甚至已淹到成人胸口處，駐泰國代表處日前第一時間已聯繫當地僑領，表達關心與慰問，及瞭解當地我台商及僑民受影響情況。

目前由丘應華擔任泰南地區台商聯絡人，及提供泰南政府、軍隊及政黨的救助單位緊急救難電話；據瞭解，目前合艾受等受災地區有部分服務業者如餐飲商店，店面受淹水波及，另有少數工廠則因交通受阻等因素無法開工，或者貨物無法出貨等問題。

駐泰代表處表示，泰南台灣商會會員，在淹水前多已自行前往高處旅館及親友家避難，人身尚都安全，但仍將持續密切注意合艾等地水患情形，除與我當地相關僑領保持密切聯繫，並正和相關單位及台商研商如何提供必要的協助，並期盼受災地區能儘速恢復正常生活。

