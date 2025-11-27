泰國南部大水災！不肖船主發災難財 租船救難「開價4.7萬」

泰國南部發生洪患，救難人員趕往當地救援。圖／翻攝自抖音、中國報

泰國南部連日劇烈降雨，導致當地突發洪患，不少居民緊急撤離，綜合外媒報導，在災難發生當下，竟有不肖船主趁機發災難財，稱若要借給救難人員船隻要價6417令吉（換算約新台幣4.7萬元），還有人趁機詐騙旅客，令人相當傻眼。

想買奶粉給3歲兒 女遊客慘遭詐騙

綜合外媒報導，泰國宋卡府合艾發生嚴重洪患，一名女遊客在臉書「合艾旅遊分享站」中發布貼文，表示3歲孩子需要奶粉，但是找非常多家店都沒有資源，因此詢問合艾Chapter酒店附近哪裡有販售奶粉。

此時，恰好有一名聲稱救難人員的男子說可以送奶粉到酒店，但是要求先付款，還問說是否需要其他物品，最後女子只購買一盒售價70令吉的奶粉（換算約新台幣508元）。雖然雙方以中文交流，但對方提供的收款二維碼姓名竟是馬來人，當下原PO有起疑，但因為3歲孩子需要奶粉，再加上對方自稱是「救援隊人員」才決定匯款，結果竟遭到詐騙。

災民搭貨車撤離 救難人員竟收千元救援費

另外，一名女網友在社群平台中發文表示，許多當地民眾在等待救援隊卡車，將他們載離災區，歷經3小時的車程後，救援隊竟向合艾水災的獲救者每人收取192令吉（換算約新台幣1176元）的救援費用，讓原PO直呼這是趁火打劫，「誰會在那一刻想到收不收費？能活著出去就最大的希望」。

貼文曝光後，不少網友認為原PO應該要換位思考，給予救援隊感謝很正常，「這收費真的應該給，不僅得給，還要感謝司機師傅給你們送到了安全的地方，脫離了危險」。另外，有人指出，泰國水災的救援費是為了讓救援人員有資源維持生命、救援能力，否則下次誰還願意救人？

船主租船救難 一次開價4.7萬元

此外，泰國一名救援人員表示，連絡一名當地船主請求租用船隻進行救援，但船主竟要求每次救援任務都要支付6417令吉。於是他們只好另尋其他船主，這名船主只收取燃油費，沒有收取租金。救援人員說，很多當地人都向他主動聯絡，表示願意幫忙。



