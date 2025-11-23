中央社

泰國南部宋卡府的合艾淹水災情 (圖)

泰國南部宋卡府的合艾週末因豪雨引發嚴重淹水，市區的水位淹至半層樓高，導致交通癱瘓。（榮咖啡台灣和 Happy Shop Taiwan店主提供）

中央社記者李宗憲曼谷傳真 114年11月23日

