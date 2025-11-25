泰國南部持續洪災 醫院氧氣供應不足病人緊急轉院

（中央社記者李宗憲曼谷25日專電）泰國南部10個府持續遭受大規模洪災，淹水仍未消退，今天傳出有醫院的氧氣供應只能維持到明天，當局正緊急調派軍機協助重症病人轉院。另據統計，當地貿易和旅遊業的經濟損失每天達10億至15億泰銖，受災人數高達190萬人。

泰國南部洪災因豪雨持續而未見緩和，宋卡府合艾（Hat Yai）是受災最嚴重的地區之一，政府從昨天開始就呼籲居民撤離至避難所。

泰國民族報（The Nation）報導，衛生部今天召開緊急會議評估南部洪水災情，常務秘書頌雷克（Somrerk Jungsaman）表示，受災最嚴重的醫療機構是合艾醫院，該院的氧氣供應僅夠維持到26日，因此必須將約90名重症病患轉送附近的大型醫院。

目前當局派20名內科醫師、20名兒科醫師和40至50名護理師協助支援，同時調派醫療運輸用的直升機加入救災。此外，衛生部也將提供合艾醫院氧氣供應。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）則引述觀光局（TAT） 指出，由於合艾地區遭遇嚴重洪災，預計這週從馬來西亞前往泰國南部的所有入境航班將全部取消。

觀光局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）說，因洪災持續，逾4000名馬來西亞遊客滯留在飯店和合艾機場，因此馬來西亞遊客的赴泰行程將全部取消。泰國商會大學估計，貿易和旅遊業每天的經濟損失達10億至15億泰銖。

宋卡府旅遊理事會主席西瓦（Siwat Suwanwong）表示，起初淹水退了，沙刀區（Sadao）又再爆發洪水，導致主要公路交通中斷，飯店、市場和購物中心也受到影響。他說，包括兒童和老人在內，數千名居民以及馬來西亞遊客已被困在家中2天，面臨食物短缺的危機。

泰南台商會長丘應華今天告訴中央社，合艾目前仍持續淹水，政府正撤離災區人員，台商工廠已停工4天。

駐泰代表處表示，日前第一時間已聯繫當地僑領表達關心與慰問，並了解台商及僑民受影響情況，「目前合艾等受災地區有部分服務業者商店受淹水波及，另有少數工廠則因交通受阻等因素無法開工，或貨物無法出貨等問題」。

駐泰代表處說，泰南台灣商會會員在淹水前多自行前往高處旅館及親友家避難。代表處將持續關注合艾等地水患情形，也與相關單位及台商研商如何提供必要協助。（編輯：張芷瑄）1141125