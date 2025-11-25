泰國南部洪水慘！交通癱瘓旅客受困合艾
【看見泰國 VisionThai】泰國南部宋卡府的合艾(Hat Yai)因嚴重暴雨與突發洪水釀巨災，本週來自馬來西亞的南泰旅遊團預料將幾乎全面取消。大量馬來西亞旅客受困於合艾市區飯店及合艾機場周邊，行程大多被迫中斷，所幸未傳出傷亡。
泰國觀光局(Tourism Authority of Thailand, TAT)局長塔帕尼·基亞帕布(Thapanee Kiatphaibool)表示，「連日豪雨導致合艾多處嚴重淹水，馬來西亞旅客對安全風險高度關切，本週來自馬國市場的南部旅遊需求預期幾乎全面暫停。」馬媒持續大量報導災情與旅客受困情況，使預定於本週出發的自由行與團體客紛紛退團或改期。（延伸閱讀：泰國合艾水患慘重！專家指出是這3點原因）
馬來西亞政府已發布水災警示，呼籲國民避免前往泰國南部。馬國外交部與駐宋卡總領事館也透過公告與社群平台更新災情及協助措施，提醒民眾密切留意安全風險。
宋卡觀光理事會(Tourism Council of Songkhla)主席西瓦特‧蘇萬翁(Siwat Suwanwong)表示，先前首波水位稍微回落後，來自Sadao地區的洪峰再度湧入合艾，讓市區第二次遭逢大規模淹水。主要幹道再度受阻，連帶影響飯店、市場與購物中心營運，交通幾近癱瘓。
他指出，除了數千名馬來西亞旅客受困外，當地居民同樣深受其害，許多家庭包括兒童與長者已在家中被圍困兩天以上，部分地區面臨糧食與日用品短缺問題。觀光與相關產業代表正緊急呼籲政府加速救援，提供更多食物與飲用水，並增派交通工具協助轉移受困民眾與旅客至安全地點。
西瓦特表示，合艾作為泰國南部重要觀光與商業樞紐，此次洪災衝擊範圍廣、時間長，許多商家預計至少需關閉兩週以上，短期內難以恢復正常營運。由於目前仍無法評估整體經濟損失，他坦言，本次災情勢必對即將到來的旅遊旺季造成「難以避免的重大影響」。
馬來西亞市場一向是合艾與周邊地區的重要客源，假日常見大量自駕與團體旅遊湧入消費。隨著洪水導致道路中斷、營業場所關閉與安全疑慮升高，當地觀光與零售業者短期收入幾乎瞬間歸零，復甦時間取決於後續水位退去與基礎設施修復速度。
西瓦特指出，部分自駕前往合艾的馬來西亞旅客因道路被水淹沒，暫時無法駕車返馬，只能滯留飯店或臨時安置點。然而，仍有部分旅客選擇改搭機返程，透過合艾國際機場飛往吉隆坡，利用仍維持運作的空運通道縮短受困時間。
泰國多家航空公司與機場單位表示，雖然市區多處嚴重淹水，但合艾機場目前仍維持正常起降，並為受洪災影響的旅客提供改票、展延或票值保留等彈性措施，實際規則則依各航空公司政策而定。相關單位建議旅客提前抵達機場，並事先向航空公司或旅行社確認最新交通與航班資訊，以降低行程不確定性。
核稿：陳韋如
封面來源：khaosod english
泰國南部300年最大豪雨 402遊客緊急疏散
泰國取消50年「午後禁酒令」！刺激觀光旅遊業
