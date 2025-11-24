泰國南部洪災交通癱瘓醫院被淹 當局下令居民撤離

（中央社記者李宗憲曼谷24日專電）泰國南部連續3天累積雨量達630毫米，打破2010年的紀錄，媒體指出，合艾正遭遇數十年來最嚴重的洪災。宋卡府今天下令大規模疏散計畫，要求合艾居民撤離至避難所。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，宋卡府合艾（Hat Yai）的淹水災情仍持續，水位最高達2.5公尺，且由於持續強降雨和徑流匯集，水位可能還會持續上升，並有醫院的一樓遭洪水淹沒。

泰國民族報（The Nation）指出，宋卡府遭遇強降雨，其中合艾21日測得降雨量達335毫米。19日至21日3天累計降雨量達630毫米，打破2010年合艾洪災時的降雨量。

據統計，目前宋卡府16個縣共逾24.3萬戶家庭受影響，1人溺水身亡，另有1224人已疏散至附近避難所，有數千名旅客則滯留在機場和飯店。交通方面，泰國南部多個府的鐵路和公路因洪水而中斷，泰國國家鐵路局表示，自今天起已暫停12趟列車運行，並調整南部各府4趟列車的路線。

宋卡府已下令立即展開大規模的疏散行動。宋卡府省長拉塔薩特（Ratthasart Chidchu）今早發布緊急命令，要求合艾居民立即遷至指定的安全區域。

自11月19日以來，宋卡府持續強降雨，導致大規模洪災，根據氣象報告，強降雨將持續到明天。

當地台商昨晚表示，這次洪災為近年最嚴重的一次，因淹水時間長，影響廣泛，已導致工廠停工、交通癱瘓，復原估計需2週以上。（編輯：唐聲揚）1141124