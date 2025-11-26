泰國南部洪災增至18死 女兒將溺亡母親遺體塞冰箱等救援

泰國南部因連日暴雨引發洪災，截至週三上午，南部地區嚴重洪災已造成 18 人死亡，大部分受災省份的水位仍在持續上漲。超過278萬人的生活受到嚴重影響，數十萬戶家庭被洪水淹沒。

泰國南部洪災已造成至少18人喪生。（圖／美聯社）

26日，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與政府官員前往重災區宋卡府視察，並慰問受災民眾。前一日，阿努廷已宣布宋卡府進入緊急狀態。

自週末以來，宋卡府許多民眾被困在被洪水淹沒的家中，等待疏散。一段救援影片更是令大眾為之鼻酸，救援隊發現一名泡在水裡的女子緊緊抓住漂浮在水面上的冰箱，當時房屋內的水位幾乎漲到了屋頂。她告訴救援人員：「半夜水位上升得非常高，我媽媽再也堅持不住了。」

女子80歲的老母親不幸溺水身亡，由於水深約1.8公尺，女子為了防止母親的遺體被強勁的水流沖走，便將她的遺體放入冰箱中，直到救援人員抵達現場，才將女子和裝有遺體的冰箱移到乾爽安全的地區。

據泰媒報導，泰國政府已在廊曼皇家泰國空軍基地設立了防洪協調中心，派遣C-130 飛機每天五次往返於受洪水嚴重侵襲的南部地區，以運送物資和人員。

政府發言人安卡薩庫爾基亞特26日表示：「防洪協調中心旨在規範運作，減少複雜性，以便及時、準確地幫助洪水災民。」

泰國南部洪災共九個省份受災，其中宋卡府受災最為嚴重。

