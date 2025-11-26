泰國南部洪災增至33死 失聯5台人確認安全無虞

（中央社記者李宗憲曼谷26日專電）泰國南部遭遇嚴重洪災，死亡人數上升至33人。泰南台商會長丘應華表示，災區情況仍嚴峻，不僅市區難以進入，救援行動也因調度問題而進展緩慢。他說，上午市區淹水有稍微消退，5名失聯的台灣人則已取得聯繫，確認安全無虞。

泰國南部洪災持續，目前已導致33人死亡，當局表示，包括合艾（Hat Yai）所在的宋卡府在內共9個府發生洪水，影響逾98萬戶數和270多萬人。

泰國軍方從25日接手救援工作，並透過軍機和卡車將橡皮艇、醫療物資和救援人物送至重災區合艾，另外泰國唯一一艘航空母艦也加入救援行動。

泰國軍方發布的照片顯示，救援人員從被洪水困住的房屋中救出民眾，包括兒童和老人。許多受困遊客和民眾紛紛在網站和社群媒體上尋求協助，其中包括很多馬來西亞遊客。

丘應華今天告訴中央社，合艾市區外圍淹水已慢慢消退。另外，之前失聯的5名台灣人已取得聯繫，並已撤離至安全的地方。

他說：「災區許多地區從昨天到今天早上完全沒有手機訊號，只能靠傳統電話聯繫。政府公布的求救電話難以有效發揮作用。」

丘應華表示，通往市區的交通持續受阻，因水淹過高，一般車輛無法進入，連軍方的大卡車也受阻。他表示，目前只有水上摩托車、小艇和橡皮艇能進入災區，但因水下狀況不明，船隻必須緩慢前進，救援速度極為緩慢。

他認為，目前最大的困難在於救援計畫缺乏明確指引，以及無法辨識水底下的馬路與危險物品，使救援行動的調度和計畫執行都面臨嚴峻考驗。（編輯：田瑞華）1141126