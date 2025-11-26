泰國南部洪災已知33死 5失聯台人確認安全無虞

救難人員合力將老人抬上橡皮艇，印尼蘇門答臘北部連夜暴雨，實武牙市區一片汪洋，救難人員乘坐橡皮艇，挨家挨戶將受困的老弱婦孺救出。有關當局表示，除了水淹成河，暴雨也在部分地區引發土石流，造成多人死亡，還有2000多人流離失所。

淹水狀況在泰國南部更加悽慘，商業中心合艾市1座橋樑幾乎被淹沒，小客車也快滅頂，市區到處都可聽見受困民眾的呼救聲， 救難人員在將近1人高的積水中，忙著搶救小孩和老人。

受困民眾家屬說道，「這裡有5歲到7歲，共3個小孩、還有1個老人。」

一名公共衛生官員指出，合艾一家主要公立醫院的1樓，也不幸被洪水淹沒，這家醫院收治了600名患者，其中約50人住在加護病房，當局將安排直升機運送食物並轉移病人。

而傳出失聯的5名台灣人，泰南台商會表示已取得聯繫，確認沒有安全疑慮。

這場因暴雨引發的洪災，不只席捲泰國南部9個府，鄰國馬來西亞的8個州同樣遭受波及，導致2國近4.5萬人撤離。

另外，受到輕度颱風天琴的影響，菲律賓中部地區25日豪雨成災，並導致河水暴漲，淹沒了低窪地區，救難人員同樣為了搶救受困居民疲於奔命。有氣象預測顯示，天琴颱風未來幾日將持續朝南海方向前進，有機會北轉登陸越南，但對台灣沒有影響。