泰國南部洪災影響逾23萬人 總理下令：14天內災區恢復
（中央社記者李宗憲曼谷7日專電）泰國防減災廳報告指出，南部5個府持續受洪災重創，共計逾23.6萬人受災，目前各單位正在加快發放物資和進行災後重建工作。泰國總理阿努廷昨天到重災區合艾市勘災，並訂出14天內須完成清理和重建工作的目標。
泰國南部遭遇近年最嚴重洪災，導致逾140人死亡，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天再赴宋卡府合艾（Hat Yai）勘災，並對災後投入救援的人員表示感謝。他說，災後重建工作快速進展，體現出「非凡地團結」和國家強大的凝聚力量。
泰國公共電視台（Thai PBS）報導，這是阿努廷自宋卡府遭受洪災以來第六次到災區視察。阿努廷說，合艾市大部分地區的電力和自來水等公共設施已恢復，其他包括垃圾處理等重建工作仍在進行中。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，阿努廷表示，政府的當務之急是加快清理房屋、市場和公共場所，確保合艾市能在14天內恢復正常運作。他說，理解居民面臨的壓力和疲憊，呼籲大家保持耐心，並指示官員冷靜並專業地處理所有爭議。
針對災民的補助計畫，他表示，大部分的款項都已經發放，剩餘的案件仍等待最後批准，並指示各單位加快審核流程，預計所有補助款項將於下週發放完畢。
報導指出，下週舉行的內閣會議將提出包括宋卡府在內的所有受災地區的額外援助方案，其中包括對企業給予援助、加快保險理賠流程及可能的稅收減免等。
民族報（The Nation）6日報導，泰國防減災廳（DDPM）發布有關洪水災情統計的數據，指出目前南部仍有5個府持續受洪災影響，重建工作和救援仍在進行中。
根據相關報告，截至6日，洪災共影響了8萬4450戶家庭，約23萬6375人。泰國媒體Thaiger6日引述公共衛生部數據指出，截至12月4日下午4點，南部洪災死亡人數為145人，其中42具遺體已送回家屬，103具遺體身分仍待確認。（編輯：陳承功）1141207
其他人也在看
台東73歲翁載29歲孫赴國考「自撞雙雙斷魂」 車體嚴重毀損
車頭全毀！今天（7日）清晨在台東縣成功鎮發生祖孫2人共乘1車猛烈高速撞擊變電箱，最後傷重不治的嚴重車禍，目前查出開車的是阿公，載著孫子要去趕赴公務員特考，沒想到再也到不了考場。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 19 小時前 ・ 157
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 172
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 1 天前 ・ 63
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 179
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 35
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 47
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 14
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次
社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。民視 ・ 8 小時前 ・ 12
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 20 小時前 ・ 63
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
黨慶同框相擁掀高潮 盧秀燕籲團結挺鄭麗文、高喊2026非贏不可
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 國民黨台中市黨部今（7）日舉辦131週年黨慶活動，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，藍營群眾見狀情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭，指出國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧秀燕就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。 在群眾簇擁、歡呼中，盧秀燕上台致詞，首先祝福國民黨131年生日快樂，強調國民黨比任何人都更有責任保衛...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
非首度襲警！台南駕駛持斧砍女警 遭爆9年前追拖吊車與員警扭打
台南市崇德路昨（6）日晚間8時許發生襲警事件。一名駕駛因違停遭2名員警取締，沒想到竟在員警轉身準備離開時，持斧頭衝上前朝其中一名女警猛砍，所幸女警當時身穿防彈背心，並無生命危險。警方後續調查發現，他9台視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市一名28歲吳姓醫美諮詢師，在社群擁有不少粉絲，聲稱自己是〝全能魔術變臉王〞，事業遍及北中南的醫美診所，客戶上萬人，但警方發現，她涉嫌持毒，上門查緝時，果然搜出大麻煙彈、搖頭丸等毒品，而這名網紅諮詢師的公司登記，是化妝品批發，並非醫美診所，是否違法，相關單位也要查。身材纖細、外型亮眼，這名28歲的吳姓網美，在社群有1.4萬名粉絲，從事醫美行業的她，自稱全能魔術變臉王，號稱在全台灣有一萬名的客戶，不過，被警方揪出她持有毒品！民視記者馬聖傑：「涉案的網美，就住在新北市三重區的這處豪宅，警方上門查緝，果然在她家中發現多樣毒品。」醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）附近居民：「我看到警方來這邊調帶子（監視器），跑兩次吧好像有兩次。」警方一走進16樓豪宅，果然發現吳姓女子家中有不少毒品！包含大麻煙彈、搖頭丸、大麻吸食菸斗，她聲稱這些毒品都是要自己用的，罪證確鑿，遭警方逮捕移送！涉案吳姓網美：「真的會借人家錢的人，一定是心地善良的人。」吳姓網美聲稱自己是醫美行業老闆，在北中南都有正規合法的醫美診所，號稱會協助想變美的女子，在她們的臉上蓋出宇宙魔方。她2022年創立品牌，公司登記地點在台北市中山區，屬於化妝品批發業，沒登記店面、也沒登記醫美診所。攤開她的社群，只說是專職訂製客戶臉部設計規劃，得要透過私訊預約才能了解詳情。醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「全案訊後依違反毒品危害防制條例，將吳嫌移送新北地方檢察署偵辦。」事後，這名吳姓網美繼續活躍社群，絲毫不受影響！警方持續追毒品上游，不過網美在網路上聲稱從事醫美行業，有無證照？是否涉及違法？相關單位也得跟著查清楚。原文出處：醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散 更多民視新聞報導公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕「激辣變臉網美」萬粉闆娘遭警登門！搖頭丸、大麻被抓包…身分被挖最新／家人涉入校園霸凌案 賴瑞隆14:30再開記者會說明民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 6 小時前 ・ 1