泰國南部洪災影響逾23萬人 總理下令：14天內災區恢復

（中央社記者李宗憲曼谷7日專電）泰國防減災廳報告指出，南部5個府持續受洪災重創，共計逾23.6萬人受災，目前各單位正在加快發放物資和進行災後重建工作。泰國總理阿努廷昨天到重災區合艾市勘災，並訂出14天內須完成清理和重建工作的目標。

泰國南部遭遇近年最嚴重洪災，導致逾140人死亡，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天再赴宋卡府合艾（Hat Yai）勘災，並對災後投入救援的人員表示感謝。他說，災後重建工作快速進展，體現出「非凡地團結」和國家強大的凝聚力量。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，這是阿努廷自宋卡府遭受洪災以來第六次到災區視察。阿努廷說，合艾市大部分地區的電力和自來水等公共設施已恢復，其他包括垃圾處理等重建工作仍在進行中。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，阿努廷表示，政府的當務之急是加快清理房屋、市場和公共場所，確保合艾市能在14天內恢復正常運作。他說，理解居民面臨的壓力和疲憊，呼籲大家保持耐心，並指示官員冷靜並專業地處理所有爭議。

針對災民的補助計畫，他表示，大部分的款項都已經發放，剩餘的案件仍等待最後批准，並指示各單位加快審核流程，預計所有補助款項將於下週發放完畢。

報導指出，下週舉行的內閣會議將提出包括宋卡府在內的所有受災地區的額外援助方案，其中包括對企業給予援助、加快保險理賠流程及可能的稅收減免等。

民族報（The Nation）6日報導，泰國防減災廳（DDPM）發布有關洪水災情統計的數據，指出目前南部仍有5個府持續受洪災影響，重建工作和救援仍在進行中。

根據相關報告，截至6日，洪災共影響了8萬4450戶家庭，約23萬6375人。泰國媒體Thaiger6日引述公共衛生部數據指出，截至12月4日下午4點，南部洪災死亡人數為145人，其中42具遺體已送回家屬，103具遺體身分仍待確認。（編輯：陳承功）1141207