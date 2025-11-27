泰國南部洪災水位下降 台商物資救濟助復原

（中央社記者李宗憲曼谷27日專電）泰國南部遭遇嚴重洪災，宋卡府的水位逐漸消退，居民和商家已能開始清理和復原。泰南台商表示，重災區合艾部分街道仍無法通行，但台商準備的物資陸續運往合艾，展開救濟行動。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，從上週開始，連續3天的暴雨為泰國南部宋卡府的經濟中心合艾（Hat Yai）帶來創紀錄的降雨量，導致醫院和住宅淹水，一度數千人被困在屋頂上。

隨著今天水位逐漸下降，部分合艾居民終於能離開家購買食物，許多人表示，因淹水而困在家中，已經好幾天沒吃東西。

泰國政府發言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat）表示，截至26日，泰國南部7個府共通報33人因洪水死亡，死因包括遭水流捲走、溺水、觸電和土石流。

其中一起受媒體關注的悲劇，是一名女子躲在漂浮的冰箱內等待救援，此前，她80歲的母親不慎跌入水中溺斃。為防止遺體被沖走，女子被迫將母親遺體放在另一冰箱內。

救難人員在一段影片中表示，當搜救隊進入房屋時，洪水幾乎淹到屋頂。他們發現該女子坐在一個漂浮在水面的冰箱內。救難人員寫道：「我們來得太晚了，她（指母親）已溺水身亡，太令人痛心。」

泰南台商會長丘應華今天告訴中央社，合艾水位逐漸降低，但部分地區仍停電，許多街道仍無法通行。不過，台商會員準備的救援物資陸續運往合艾，展開救濟行動，協助災區復原工作。

合艾這次遭遇的洪災是近年最為嚴峻，地方政府因應對能力不足受到嚴厲批評，隨後導致首長被調職。

民族報（The Nation）報導，宋卡府行政廳長納魯查（Narucha Kosacivilize）26日簽署命令，將合艾縣長埃克（Eak Young-Apai Na Songkhla）調至隸屬於宋卡府的行政發展研究所協助相關工作。（編輯：唐聲揚）1141127