泰國南部洪災重創 發放救急互助重建

東南亞好幾個國家，最近接連傳出洪災，泰國南部受災相當嚴重。慈濟志工這個星期的頭兩天，先在重災區宋卡府勘災，並且從昨天開始展開物資發放，目前先提供藥品、生活及清潔用品給受災戶，預計2天將援助約三千戶受災家庭。

志工以接力的方式，將貨車上的物資，一件件往下搬，這裡是泰國宋卡府的占那縣，洪災的水位才退去不久，曼谷慈濟志工利用這星期一、二勘災，並立即在3號及4號兩天展開物資發放占那縣長 巴提瓦通碧差：「水患逐漸趨緩後 鄉親們也，馬不停蹄地 返回家園展開，清掃復原工作 今日領到的物資，為鄉親們在第一時間紓困解急，帶來很大的幫忙。」

受災嚴重的宋卡府，距離北馬非常近，因此馬來西亞志工團隊也義不容辭趕赴當地支援，另外還有泰南地區的台灣同鄉會協助，眾人一起共善泰南台灣同鄉會會長 丘應華：「給他們(受災戶)藥 給他們食物，給他們清潔用品 這是我們，台灣人的精神 也是希望，能夠幫助到全世界各地方，(有)需要幫助的人。」

志工準備的物資，主要有三類，第一類是藥品，第二類則是生活用品，另外還有受災戶在災後用來整理家園的清潔用品。蘇帕蓬和阿夫南是堂兄弟，洪水退去後，自來水還未恢復正常供應，兩位年輕人就開車載著大水桶到鄉公所去裝乾淨水源，之後再運回村裡逐戶分送，七、八天來他們一直都這麼做，直到志工到訪這天，他們才有餘力整理自己的家受災戶 蘇帕蓬：「阿夫南常常協助開車載水的，每次他來找我一起去 我也都，很樂意幫忙 因為我家需要水，別人家也需要水 我也不想，讓他一個人辛苦 你問我累不累，其實也累 但我心甘情願去幫忙。」

83 歲的默德阿公獨居在高腳屋，家中木造的房間與物資，全都被洪水沖走，現在只能暫時在樓下休息過夜。 慈濟志工 甘涵亞：「現在阿公是住在下面，房子下面這邊 他的兒子，住在附近 有幫他準備，一個枕頭 兩床棉被左右，讓阿公可以先暫時地住在這裡。」

兩天的物資發放，總計援助了宋卡府3000個受災家庭，希望儘快幫助他們恢復正常生活

