泰國南部百年水患 摧毀泰自豪黨選民對首相阿努廷的信心

洪銘謙／博士、台灣「泰國學」學者、成大台文系兼任助理教授、台泰交流協會創會秘書長暨理事

「泰南水災」（น้ําท่วมภาคใต้）其實並不是罕見的詞彙，幾乎每年年底泰國南部都會出現水災，或者說「淹水」這件事情基本上從泰國進入雨季開始，就會從泰國北部一路發生到泰國南部，因此這對泰國人而言並不是什麼過於特殊的事情。

但是，2025年真的是泰國淹水次數最多的一年，泰國今年從三月開始一路下雨到年底，筆者印象最深刻的就是四月初前往泰國曼谷與清邁舉辦《初階泰國學—泰國人都知道的事》新書發表會，當時曼谷與清邁都是下著雨的天氣，這對於即將進入夏季的泰國而言是相當詭異的事情，而這場雨連潑水節也沒停過，是相當罕見的夏季雨。

只是沒想到，這場雨就這樣一路下到年底，通常水燈節期間就不會繼續下雨，而且淹水狀況也會慢慢退去。但是，今年卻不同，清邁水燈節也有碰到部分地下降雨，而筆者這個月月中前往曼谷與阿瑜陀耶府地區，同樣也有碰到下雨，也有看到尚未退去的淹水。

也因為今年狀況相當特殊，因此當上週五（11月22日）看到泰國南部大城合艾淹水時，就趕緊跟自己的幾位學生與朋友聯絡，並得知當地真的淹水相當嚴重，接著幾天就持續關注相關新聞，沒想到這場下不停大雨竟然打破當地三百年來的最高降雨紀錄，三天之內下了630毫米雨量，遠比2010年淹大水的420毫米更高。

累積至本文撰寫的11月26日為止，七天之內累積雨量1350毫米，而且不僅是合艾地區很嚴重，鄰近周邊的府也很不樂觀。

藍營—萬事俱備只等大選

在這場淹水發生之前，泰國藍營最大黨泰自豪黨與首相阿努廷，原本還在開心慶祝著他們成功拉攏了泰國中部素攀武里府與佛統府兩大政治地方家族勢力加入泰自豪黨，這場成功的挖角直接讓為泰黨失去長期的戰友，可謂是藍營的最大勝利。

加上之前泰自豪黨成功挖角藍營兩個小黨的泰國南部政治家族勢力進入泰自豪黨，並且確定與民主黨結盟，可以說中部、東北部與南部都在藍營勢力範圍了。而且阿努廷也駁回他信的特赦申請，因此可以確定2026年選舉期間，為泰黨的最大王牌與吸票機將無法在造勢活動上出現，為泰黨在這種情況下肯定會大敗。

而且，泰柬邊境衝突尚未停息之前，保守派與軍方都能透過各種軍事活動幫忙轉移焦點，這點在阿努廷政府被爆料出跟柬埔寨詐騙集團有關時就能發現了，可以說「愛國主義」已經成為阿努廷政府的最佳王牌，隨時都可以拿出來運用。

整個時勢可以說是完全都站在泰自豪黨這邊了，因此阿努廷才趕說：「若有必要，12月12日就能解散國會」，因為他知道在這種情勢之下舉行大選的話，基本上藍營勝算相當大，就算不是第一大黨，也肯定是第二大黨，因為昔日的最大對手為泰黨已經被按在地上摩擦了。

泰國南部百年難見大雨，災情影響超過12.7萬戶家庭，眾議員帕卡儂（Pukkamon Nunarnan）涉水而過，積水高度幾乎滅頂。圖／翻攝Pukkamon Nunarnan臉書

一場淹水沖垮藍營本陣信心

只是人算不如天算，原本藍營與阿努廷準備好的一切卻被一場史詩級的大雨與淹水打破了，而且這場淹水發生地點還是藍營的本命區—泰國南部。從歷年的選舉結果來看，泰國南部地區除了穆斯林為主的三府以地方政黨民族黨為主以外，從宋卡府以北地區基本上都是藍營的大本營，而且是鋼鐵藍營等級。

2023年泰國國會大選，當時橘營第二代政黨前進黨橫掃全國各地的政黨票，不少選民地方票支持藍營或紅營，但政黨票都是投給前進黨，只有泰國南部地區就是鐵板一塊，非常堅持支持藍營政黨。而且在地方大選方面，這些地區也都是藍營長期把持，無論是府行政首長還是市長等，基本上都是藍營的天下，可說是真正的從中央到地方都是藍營執政。

但也因此，反而讓這些藍營鐵票選民更加失望，因為藍營的中央官員並沒有關注到他們的狀況，似乎認為這個歷年狀況一樣淹水幾天就會退去，直到11月24日合艾市政府撐不下去了，在臉書發文請求各方救援之後，整個淹水的慘況才被阿努廷政府看見，而最先動起來的卻是泰國軍方，首先是空軍在24日當天率先準備物資要運送到南部，隔天25日海軍也出動航空母艦支援泰南水災。

而阿努廷本人卻連續兩天災區炒飯作秀，不僅對當地災區沒有幫助，還增加當地工作人員的負擔，因為總理來到災區也不能怠慢。與其對比的人民黨不分區眾議員帕卡農．努阿南（ภคมน หนุนอนันต์）就很直接涉水進入災區幫助災民，這都讓當地人民感到相當心寒，原來他們支持的藍營官員是用這樣的態度對待選民，這場淹水成為藍營的照妖鏡，並且沖垮了藍營鐵票區對阿努廷政府的信心。

防災預警成為發展觀光的關鍵

就像今年上半年緬甸大地震發生過後，泰國國內也有提出應該建立「地震預警」機制，雖然這並非常態現象，但總是能避免更多人民受傷。這次泰國南部發生打破百年紀錄的水災。或許也是一個關鍵的時機點，讓中央與地方開始規劃完善的預警機制，可以讓更多居民做好準備，即便最終最終狀況沒有如預期的嚴重，但至少不會讓民眾只能在家中絕望的等待救援，等到缺缺水斷電且糧食不足。

而這次泰南水災除了影響到當地居民以外，也影響到不少前往當地旅遊的馬來西亞民眾，他們受困在飯店無法回國，甚至連飯店門口都出不去，必須用毛巾在窗戶上貼出「SOS」向外界求援。這將造成他們對泰南旅遊的信心下降，並且加深對泰國政府能力不佳的印象，若此問題不解決，恐怕將會使泰南地區失去最大且最穩定的觀光客來源，對當地的旅遊產業也會產生影響。

