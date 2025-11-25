泰國南部百萬人受困洪災！曼谷出動「超昂貴」救援裝備：東南亞唯一航空母艦納呂貝特號

泰國境內正面臨多年來最嚴重的洪災，政府為應對南部省份日益惡化的災情，選擇調派軍隊進駐支援，甚至不惜出動東南亞唯一現役航空母艦「納呂貝特號」（HTMS Chakri Naruebet），搭配各式大小船隻共14艘，前往災區擔負起運送救援物資和醫療團隊的責任。

由於他們要對抗的一場豪大雨所引發的洪水，如今已造成泰南地區至少13人死亡，而洪水要摧毀當地交通系統，嚴重阻礙救援和疏散工作。

皇家海軍告訴媒體，這個協助救援的艦隊，一共會有14艘船艦，由航空母艦「納呂貝特號」負責領軍。該艦隊將配備直升機、醫師、民生物資和野戰廚房設備，每天至多可供應3000份餐食，替災區民眾填飽肚子，海軍同時提到，這艘航艦還有另一個功能，那就擔任海上浮動醫院使用。

為什麼泰國有航空母艦？

與巴西或其他國家購買二手退役航艦改裝升級不同，泰國這艘「納呂貝特號」航空母艦可是貨真價實的一手貨，由西班牙的巴贊造船廠製造，是阿斯圖里亞斯親王號航空母艦（Príncipe de Asturias）之同級航艦，也是世界上最小的航空母艦之一。

泰國南部多地受到連日豪雨下不停影響，都被洪災淹沒成「水鄉澤國」。（美聯社）

泰國在1990年代考量南海主權白熱化，外加南邊麻六甲海峽各種海盜猖獗，原本只想採購一艘相對小型、可供直升機起降的軍艦，但西班牙在報價方案中，給予曼谷意想不到的承諾，願意用4億美元（約新台幣125.8億元）的報價，幫助泰國一圓航空母艦夢想，外加附贈二手版本的艦載AV-8S海獵鷹戰機，自然成功搶下泰國的訂單。

這艘航空母艦1994年動工、1996年下水測試，並在隔一年就編列入伍服役至今未退。滿載排水量為1萬1486公噸、船身全長為182公尺，配備有滑跳起飛甲板、艦載機為AV-8S戰機（Hawker Siddeley Harrier），但因普遍年老失修、納呂貝特號多只以直升機隨行執行任務。

航艦最大續航力為一萬海浬，可搭載至多675人，最高航行速度為25.5節。除了西班牙贈送的老舊戰機外，主要搭載塞考斯基S-70直升機（Sikorsky S-70）和無人機。可要想維持一艘航空母艦，每年吃掉的經費非常驚人，曼谷曾對外表示，幸虧這艘航空母艦是亞洲金融風暴前購入，否則如今的他們，恐怕也無力採購和維持。

由西班牙打造、東南亞唯一航空母艦「納呂貝特號」，準備前往泰國南部協助救災。（翻攝自泰國國防部）

根據外媒報導，泰國本次遭遇的洪水災情非常嚴重，部分地區甚至出現深達2公尺的積水，氾濫範圍涵蓋泰國9個府和鄰居馬來西亞8個州，受災範圍橫跨數百公里之廣。初步估計，泰國約有190萬人受到衝擊，而且氣象預測更帶來不好消息，還將持續大雨和暴洪出現，警告小型船舶應留在岸邊，避開高達3公尺的巨浪。

泰國第五大城、也是重要的橡膠交易中心合艾（Hat Yai），成為此次洪災的重災區。合艾連續降下豪雨，達到335毫米降雨量，創下該市近300年來、單日最高降雨紀錄。

事實上，和英美等國海軍性質不同，泰國納呂貝特號航空母艦正式服役至今，主要出勤任務幾乎都與救災援助行動相關，像是1997年、2000年、2004年與2011年都曾奉令出勤，2004年更在印度洋大海嘯後，第一時間趕往普吉島附近海域協助救援行動。

