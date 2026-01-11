泰國南部邊境深夜連環爆炸 3府11加油站遭恐怖攻擊

泰國南部邊境3府10日深夜發生恐怖攻擊事件，有11處加油站及附設便利商店遭炸彈攻擊和縱火。（圖／翻攝自《Khaosod》）

泰國南部邊境地區昨（10）日深夜驚傳大規模連環恐怖襲擊事件，位於也拉府（Yala）、北大年府（Pattani）及陶公府（Narathiwat）等3府境內，共有11處加油站及附設便利商店遭恐怖攻擊，同步扔擲炸彈和縱火。警方指出，多處能源設施與財損嚴重，目前尚未接獲任何傷亡消息。

根據泰媒《Khaosod》報導，泰南邊境地區昨日深夜發生恐怖攻擊，也拉府警察特種作戰部隊的調查紀錄，有不明武裝分子同步在3府、共11處加油站和附設商店發動炸彈突擊和縱火。這起精心策劃的攻擊分布廣泛，其中以陶公府災情最為嚴重，共有5處地點遇襲，包含惹內縣、拉艾縣及蘇嘉里哥樂縣等地的油站。

廣告 廣告

至於也拉府則有4處地點發生爆炸，目標涵蓋卡邦縣、曼南斯塔縣及通往市區的主要幹道；北大年府則有2處油站遭到炸彈攻擊。多名目擊者表示，爆炸發生後隨即引發大火，轄區消防單位徹夜奔走，目前已陸續控制各地的火勢。

事發後，泰國安全部門迅速封鎖所有受災區域，並派遣防爆小組（EOD）與鑑識人員進入現場蒐集殘骸證據，以釐清炸彈構造並追緝涉案的不明武裝團體。泰國警方與內部安全行動指揮部（ISOC）的初步通報，這一系列爆炸案造成多處能源設施與財物損毀嚴重，現場火光衝天，所幸因案發於深夜，目前尚未接獲任何人員傷亡報告。

泰國官方指出，此舉顯然是心懷不軌的恐怖分子企圖蓄意破壞地方安定與經濟活動。目前邊境3府已全面提升安保層級，加強巡邏與設哨盤查，嚴防後續發生二次衝突或連鎖攻擊，並提醒當地居民及旅客保持高度警覺。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不吃飽、不買新、還要裝窮！ 竹科男公開「生存9法則」網友傻眼

演員夫妻驚傳開車撞死人！家屬轟「跪完就封鎖」 楊傑宇親回：老婆害怕

蔡依林夢幻同框！甜靠CORTIS趙雨凡、安乾鎬 章昊變身迷弟全網暴動